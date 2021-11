Carmen Salinas desde hace tiempo tenía listo su testamento y ellos son los herederos

Carmen Salinas de 82 años de edad sigue bajo observación médica después de haber sufrido un derrame cerebral el pasado miércoles por lo que su estado de salud sigue siendo reportado como grave, pero estable debido a que varios neurólogos aseguraron que dicho problema causó un daño irreversible en su cuerpo, por lo que todos están a la espera de un milagro.

Ante el desalentador panorama que enfrenta Carmen Salinas, muchos se han recordado la vez que la famosa habló de su testamento y aunque en más de una ocasión ha tratado de evitar el tema de la muerte debido a todas las desgracias que ha sufrido dejó en claro que toda su familia forma parte de su testamento.

De acuerdo a la misma Corcholata la casa en donde habita será para su hija Eugenia y sus nietos, mientras que un estudio de grabación será para sus nietos, hijos de Pedro Plascencia quien murió hace varios años víctima del cáncer.

Como se dijo anteriormente los familiares de Carmen Salinas solo esperan un milagro para que la artista pueda regresar del coma del cual supuestamente ya no despertaría, por si fuera poco su sobrino Gustavo quien también ha sido su mano derecha por varios años se ha encargado de informar a la prensa como es el estado de salud de la famosa.

Incluso en una ocasión le preguntaron a la ex política si no tenía pendiente de que sus herederos pelearan los bienes que les había otorgado por lo que de inmediato respondió que no había necesidad, pues ya les había regalado su casa a cada uno, además asegura que les dio muy buena educación, por lo que deja en claro que no tendrán pleitos.

Una mujer muy querida

Hace unos días se ofreció una gran misa a favor de la salud de Carmen Salinas donde acudieron amigos y familiares, por si fuera poco las muestras de cariños siguen en Instagram pues los famosos siguen compartiendo no solo anécdotas si no deseándole pronta recuperación a la mujer con quien en más de una ocasión compartieron escenario a lado de ella ya sea en alguna obra o telenovela.