Carmen Salinas devastada por la muerte de su hermano a causa de Covid-19

Carmen Salinas de 81 años de edad se encuentra de luto en estos momentos, ya que confirmó por medio de las redes sociales que su hermano Jorge Salinas, murió víctima de Covid-19, en el estado de Coahuila, por lo que pidió a todos sus fans una oración, por el eterno descanso del señor, quien era muy unido a la primera actriz.

Pero eso no fue todo pues en el mensaje Carmen Salinas expresó que la esposa de su hermano y cuñada de la famosa, se encuentra delicada de salud, pues al parecer también se contagió de Covid-19, por lo pidió que también pidieran por ella, pues ambos son un matrimonio que además de ejemplar es muy amoroso.

Con Profunda pena les comunico que hoy 12 de Noviembre por la mañana falleció mi adorado hermano Jorge Salinas Davila en la Clínica del Seguro Social de Torreón Coah. Víctima también del COVID y su querida esposa se encuentra muy delicada un matrimonio ejemplar 68 años de Casados les pido a todos una oración por el eterno descanso de su alma. Y sus hijos encuentren resignación a su dolor. Carmen Salinas.

Tras dar el triste mensaje en redes sociales, los fans de Carmen Salinas de inmediato se pronunciaron ante la muerte de su hermano y le mandaron todo tipo de mensajes de pronta resignación a la también productora quien ha recibido golpes muy fuertes, pues muchos amigos de la artista han muerto de Covid-19.

Como se dijo anteriormente Carmen Salinas está harta de las personas que dudan del Covid-19, pues mucho se ha dicho sobre el virus, por lo que Carmen Salinas harta de esto les contesta, incluso se fue con todo en contra de la actriz Patricia Navidad, quien ha dicho que todo lo relacionado con la pandemia es parte de una orden mundial.

A mi la señora Paty Navidad no me interesa si está loquita es problema de ella, pero mío no es, te lo juro mi no es, te lo juro que mío no es, yo no la parí, yo sí creo en esa cosa y me da mucho miedo, mucho miedo y no es cosa del gobierno, no es cosa ni de políticos, ni de partidos es una cosa de la naturaleza, dijo para Venga la Alegría.