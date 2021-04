Carmen Salinas exige a todos que se pongan la vacuna contra la Covid-19

Carmen Salinas de 81 años de edad deja en claro que a ella no le importa ser criticada con tal de que la gente se vacune contra la Covid-19 pues mucha gente no lo quiere hacer pro lo que ella los alienta a qué lo hagan.

Fue por medio del programa Hoy, donde la actriz de telenovelas le dice a los ciudadanos que la vacuna es para salvar vidas y no para poner en peligro como se ha dicho en los últimos meses.

Hey gente que le dice no, no te vayas a vacunar, porque la vacuna te va a matar, no es cierto la vacuna lo va a salvar y el ponerse cubrebocas, mascarilla y el lavarse las manos cada rato y echarse el desinfectante, traerlo en su bolsita dice la actriz Carmen Salinas.

Y es que Carmen Salinas ha tenido grandes perdidas estos últimos meses, por lo que ella solo quiere evitar desgracias aunque muchos critican su manera de pensar, algo que la tiene sin cuidado.

Entiéndanlo gente de dónde sea el Covid existe por amor de Dios, dice Carmen Salinas quien ya se ha peleado con otras famosas quienes no creen ni siquiera en la Covid-19.

Hay ya, el que se quiera vacunar que lo haga y el que no, PS que no. Si los que han superado el covid lo han hecho sin vacunarse, entonces que tan necesaria es la vacuna si nuestro propio organismo puede combatir la enfermedad solo, escribió un internauta ante la entrevista.

Para quienes no lo saben Carmen Salinas siempre ha sido considerada una mujer sin pelos en la lengua que no se deja de nada ni de nadie, por lo que al enterarse de las personas que no se quieren vacunar, estalló contra ellas.