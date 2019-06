Carmen Salinas habla del impacto de Edith González en Aventurera

Carmen Salinas se mostró devastada al enterarse de la muerte de Edith González y es que la actriz tuvo las mejores anécdotas de su vida junto a la guapa rubia quien hizo de la obra Aventurera todo un éxito.

Edith González fue la primera mujer en encarnar a 'Elena Tejero', y aunque en un principio se dijo que Itati Cantoral sería la protagonista, por cuestiones de trabajo no pudo por lo que la mujer de ojos azules se quedó con el papel principal de la obra.

Ahora Carmen Salinas reveló para el programa Ventaneando las mejores anécdotas que tuvo con Edith González quien para muchos fue la mejor Aventurera de todos los tiempos demostrando los mejores dotes de bailes y canto en el escenario.

"Me entra una llamada y era Edith y me dice Carmelita yo soy Aventurera y debutamos y debutamos el 28 de octubre de 1997 en el salón Los Ángeles me acuerdo la ropa la hizo Mitzy...", dijo Carmen.

Por si fuera poco Carmen recordó la primera vez que Edith se subió al escenario y nerviosa por enseñar de más se puso doble ropa interior y es que la actriz siempre cuidó su imagen ante el público pues no quería ser tachada de vulgar haciendo todo lo contrario derrochando sensualidad combinado con elegancia.

"Y entonces ya debuta la güera incluso yo le dije 'güera traes dos calzones puestos abajo del bikini, un rosa y un azul '¿por qué?' 'porque no quiero que se me vea nada', 'no se te ve nada hija se lo hicimos como charamusca con seguros, porque se le andaba saliendo porque ya no quería que se le viera nada....'", dijo Carmen Salinas.

Además el éxito de Aventurera llegó con gran éxito a Estados Unidos presentándose en el imponente Madison Square dejando en claro que Edith González fue la mujer indicada para encabezar la éxito historia.

Cabe mencionar que la muerte de la actriz afectó aún más a la también productora ya que recordó a su hijo Pedro Plasencia, quien también murió víctima de cáncer, por lo que es muy difícil para ella sanar esa gran herida la cual lleva más de veinte años.

Y es que como todos saben la actriz realiza todos los años una misa especial en su honor recordando los mejores momentos que tuvo a lado de su primogénito quien dejó un gran legado en la música pues se dedicaba a la composición y el piano.