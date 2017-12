Carmen Salinas le responde a Kate por llamarla "mitotera"

Carmen Salinas es de las famosas que no se deja de nadie y es que luego de la polémica suscitada hace unas semanas donde Kate del Castillo habló mal de Televisa y su lado oscuro la actriz le contesto tachándola de malagradecida.



En una entrevista realizada a Kate por parte de su hermana Verónica, la intérprete de "la reina del sur" fue cuestionada acerca de lo que pensaba de las declaraciones de Carmelita, Kate respondió lo siguiente: "Ay Carmelita qué bárbara eres, ¿eh? Qué mitotera eres; eres bien mitotera. La amo y le mando besos".



Al parecer la respuesta no fue bien tomada por Salinas quien le respondió con un: "Me dijo mitotera mi criaturita, pero para que vea que no soy mitotera porque ya la tienen demandada", expresó.





La "corcholata", es de temer ya que todo indica que la respuesta de la actriz no le pareció, por su lado Kate está concentrada en su obra de teatro en la cual contará su vida y será estrenada en Estados Unidos.

Cabe mencionar que la familia del Castillo se encuentra muy feliz tras el escándalo Kate/Chapo ya que su hermana la conductora Verónica del Castillo se encuentra celebrando y es que mediante un video dio una gran noticia que gira en torno a la casa de sus padres.

En el video la también periodista anunció que el gobierno mexicano levantó el aseguramiento contra la casa de sus papas a cuál estaba embargada por la investigación que había en contra de su hermana.

"Estamos celebrando este documento, donde se solicita levantar el aseguramiento precautorio, esto es lo que Hacienda le está solicitando al Registro Público de la propiedad para levantar el aseguramiento de esta casa", reveló la ex reportera de "Primer impacto" al principio de la grabación en la cual aparecen sus padres el también actor Eric del Castillo y la señora Verónica de Del Castillo.

"Esta casa es donde viven mis papás y esta casa es la que estaba asegurada como parte de la investigación a Kate del Castillo, entonces con esto pues ya de alguna manera se da por terminada la investigación y ya pues pueden hacer lo que quieran con sus casas".



"En otras palabras no encontraron nada en contra de mi hija, pero para asegurarse dijeron 'embargamos esta casa', pero ya se está dando la orden para que quite el embargo al ver que no encontraron nada malo en las cuentas de mi hija", expresó con gran orgullo Eric del Castillo.

A falta de evidencias del delito, la Procuraduría General de la Republica de México determinó archivar la averiguación previa que se había iniciado en contra de la actriz a raíz de su encuentro con Joaquín "El Chapo Guzmán" en la Sierra Madre Occidental, en 2015.

Verónica Del Castillo celebra con sus papás que ya pueden hacer "lo que quieran" en sus casas por el caso "Kate"



La subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada autorizó el no ejercicio de la acción penal en la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDCS/523/2015, mediante la cual investigó a la actriz por el delito de encubrimiento y lavado de dinero.

Hasta el momento Kate no ha declarado nada.

