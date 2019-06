Carmen Salinas manda recadito a quienes se burlan de ella

La actriz y productora mexicana Carmen Salinas, productora de obras de teatro como "Aventurera", manda recadito a quienes se burlan de ella por haber confundido el VIH con VHS. A su modo responde a comentarios con un mensaje en Twitter.

Carmen Salinas fue criticada por pedir ayuda para las personas enfermas con VIH, Sida, pero en lugar de mencionar las iniciales correctas, pronunció VHS, lo cual no tiene nada qué ver. Y es a través de Twitter que les habla a los intelectuales.

¡Ay, cómo me están corrigiendo! ¡Estoy hasta asustada, hijo! Y yo a mí misma me digo: '¿de veras no sabré lo que saben esto?'. ¡Estoy hasta asustada...!", dijo.