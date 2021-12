Carmen Salinas muestra avances en su recuperación, reportan que ya no tiene hemorragia cerebral

México. La buena noticia en el mundo del espectáculo mexicano es que la primera actriz Carmen Salinas muestra avances en su recuperación, tras haber sufrido un derrame cerebral.

Carmen Salinas se encuentra desde hace semanas en terapia intensiva debido a que tuvo problemas con su salud y sufrió una hemorragia cerebral, pero ahora reportan varios medios que presenta una leve mejoría.

A Carmen Salinas le quiran por ratos el respirador al que la mantienen conectada, pero sigue delicada y la buena noticia es que ya no tiene derrame, hemorragia, ha dicho su hija María Eugenia Plascencia.

Carmen Plascencia, nieta de la actriz y productora mexicana, refiere que todavía no reacciona completamente y no hay conciencia. “La sangre es la mínima, pero todavía no hay una respuesta”

María Eugenia ha dicho también que se ha encargado de darle masajes terapéuticos a doña Carmen en ciertas partes del cuerpo, y tiene fe, al igual que toda la familia, que muy pronto pueda recuperarse.

A través de redes sociales muchas personas han hecho cadenas de oración pidiendo que doña Carmen Salinas muy pronto se recupere, y es que se encuentra en coma desde hace casi un mes, y esperan que un milagro la ponga de pie nuevamente pronto.