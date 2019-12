Carmen Salinas prefiere el dinero: gano más como actriz que como diputada

Después de ser cuestionada por la prensa por si volvería a incursionar en la política, la actriz Carmen Salinas dijo que no le interesa saber nada de política.

Tras su declaración, la octagenaria que fungió el cargo de diputada plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió varios comentarios a través de redes sociales sobre su desempeño en el cargo.

No, ni lo mande Dios

Dijo Carmen Salinas, quien fue considerada la "Mejor actriz en un personaje cómico" por Tv Adicto Golden Awards en 2014, 2016 y 2019. Sin embargo, Carmen se lanzó como diputada federal en 2015 por el PRI, asumiendo el cargo como plurinominal.

No, lo mío es la actuación, yo gano más como actriz que como diputada, es una ma**da estar ahí

Respondió la actriz coahuilense de 86 años.

Cabe destacar que cuenta con una larga trayectoria en la actuación, pero por alguna razón durante la administración del expresidente priista Enrique Peña Nieto, su currículum viró hacia la política.

"¿Y qué hizo como diputada?", se lee en algunos de los cientos de comentarios después de que Carmen Salinas declarara que no le interesa saber nada de política.

A través de las redes sociales los usuarios despotricaron a la actriz por su desempeño, señalándola de "ratera".

Carmen Salinas en el cargo como diputada llegó a presentar 24 iniciativas, dos de estas como titular.

No, no, es que lo mío es la actuación hijo, no marchen por la derecha vayanse por la izquierda ahorita