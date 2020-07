Carmen Salinas revela la promesa que Rafael Caro Quintero le hizo, si lo ayudaba a salir la cárcel

En uno de sus recientes videos en su canal de YouTube, Carmen Salinas habló el encuentro que tuvo con Rafael Caro Quintero hace ya varios años, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Dicho encuentro con el narcotraficante originario de Badiraguato, Sinaloa, ocurrió cuando la actriz fue a visitar a esta prisión al comediante Pepe Magaña, quien tuvo una condena de tres años, ya que fue acusado de tráfico y suministro de drogas; posteriormente aclaró que no era la verdad, ya que todo fue planeado.

Durante su visita a su amigo Pepe Magaña, Carmen Salinas fue interceptada por el equipo de Rafael Caro Quintero para reunirse con él. El narcotraficante sinaloense pensaba que la actriz era familia del entonces Presidente de México Carlos Salinas de Gortari y ante esto, le pidió que intercediera por su liberación, "pensaban que éramos hermanos", expresó la también empresaria teatral.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Carmen Salinas contó que Rafael Caro Quintero ofreció pagar las deudas del país y un fondo económico a cambio de su libertad. "Me dijo: 'le ayudo a pagar la deuda externa e interna de México, la deuda que tiene yo la pago toda y a usted jefecita no se vaya a enojar, no se vaya a molestar, no le va a faltar nada lo que le quede de vida, porque yo me voy a hacer cargo de que usted tenga un buen ahorro para que no le falte nada', o sea, me estaba ofreciendo dinero para que lo ayudara con Carlos Salinas de Gortari".

Carmen Salinas tiene más de 85 mil suscriptores en su canal de YouTube.

La actriz le aclaró que ella y Carlos Salinas de Gortari no eran familiares, sin embargo, "me trataba muy bien la familia Salinas de Gortari y la familia Salinas Lozano, a mí Carlos me decía tía". Tras la aclaración, Carmen Salinas le dijo a Rafael Caro Quintero:

Es una coincidencia pero no somos familiares, pero si quiere hágale una carta y yo se la pongo en el correo, si usted le hace una carta, yo con mucho gusto la llevó personalmente al correo le pongo los timbres y se la mandó porque cómo le voy a salir con eso al Presidente.

El narcotraficante Rafael Caro Quintero pensó que Carmen Salinas se estaba burlando de él, no estaba contento con lo que le estaba diciendo, por lo que ofreció otra oferta aún más grande que la anterior, oferta que la actriz tuvo que rechazar.

¿Qué pasó con Rafael Caro Quintero?

Rafael Caro Quintero nació el 24 de octubre de 1952, en Badiraguato, Sinaloa, fundó el Cartel de Jalisco junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y otros narcotraficantes en la década de 1970. Es considerado uno de los narcotraficantes más peligroso de México, motivo por el que fue apodado como "Narco de narcos" durante la década de 1980.

De origen humilde, a la edad de 18 años, dejó a sus padres y sus 3 hermanos para convertirse en uno de los personajes más legendarios de la historia del narcotráfico en México. Fue Pedro Avilés Pérez quien lo adentró al mundo del narcotráfico, le ofreció sembrar marihuana en las tierras de su padre, quien con uno de sus hermano junto una gran cantidad de dinero, por lo que decidió asociarse con quien el consideró su maestro en el narcotrafico y lavado de dinero, según información de Animal Político, fue Avilés Pérez quien lo puso en contacto con Miguel Ángel Félix Gallardo, con quien fundó el Cártel de Guadalajara y más tarde se haría compadres.

Fue Enrique "Kiki" Camarena un agente especial de la Administración de Control de Drogas (DEA), quien investigó a la organización Caro Quintero y otros narcotraficantes en México de 1982 a 1984. Su investigación dio lugar a incautaciones de drogas que dañaron gravemente a la organización, y a quien puso en la mira al narcotraficante. Por lo que para el año de 1984, Caro Quintero y su cártel tomaron represalias contra la DEA, ordenó el secuestro, tortura y asesinato del agente de dicha corporación, donde también murió Alfredo Zavala Avelar, un piloto que asistía a la agente especial Camarena.

Actualmente Rafael Caro Quintero se encuentra prófugo de la justicia.

Tras el asesinato del agente Camarena, Rafael Caro Quintero huyó a Costa Rica, donde fue arrestado y extraditado a México, donde de le condenó a 40 años de prisión por asesinato. El 9 de agosto de 2013 el primer tribunal colegiado en materia penal del tercer circuito en Jalisco, le concedió un amparo por considerar que el caso de la muerte de Enrique Camarena Salazar debió de ser juzgado en el orden local y no en el orden federal, como ocurrió, esto debido a que "Kiki" Camarena no era un agente diplomático ni consular, por lo que su juicio lo debió haber realizado un juzgado de orden local.

El vocero del Departamento de Justicia, Peter Carr afirmó: "la DEA continuará vigorosamente sus esfuerzos para garantizar que Caro Quintero enfrente cargos en Estados Unidos por los crímenes que cometió". Mientras que en un comunicado la DEA se declaró "profundamente preocupada" por la liberación del sinaloense.

Actualmente Rafael Caro Quintero se encuentra prófugo de la justicia al haberse librado en su contra una orden de aprehensión con fines de extradición. El gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por el excapo, acusado del asesinato de un agente de la DEA en 1985. La Agencia Antidrogas Estadounidense considera a Rafael Caro Quintero el enemigo público número uno; además es acusado de diversos delitos como crimen organizado y tráfico de drogas.

También te puede interesar:

Asesinan a presunto familiar de Rafael Caro Quintero en Sinaloa

Gerardo Ortíz lanza polémico corrido sobre Rafael Caro Quintero

Los más buscados por el FBI, estas son las recompensas que ofrecen por ellos