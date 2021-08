Carmen Salinas se burla del encuentro de Lucía Méndez con Quetzalcóatl

Carmen Salinas de 81 años de edad de nuevo opinó sobre un tema del medio de la farándula y sin pena alguna se burló de quien es su ahijada Lucía Méndez de 66.

Como muchos recordaran hace años Lucía Méndez le pidió a Quetzalcóatl un favor para sacar un proyecto adelante y hace poco sacó la anécdota en redes sociales, por lo que Carmen Salinas opinó de dicha polémica.

No, hay que meterse de la buena mejor se le apareció a ella a mí no, no lo veo ni bien, ni mal es parte de ella la quiero mucho y es mi ahijada dice Carmen Salinas para el programa Hoy.

Para quienes no lo saben Carmen Salinas casi siempre opina sobre los temas que ocurren en el medio del espectáculo, pero sin duda alguna siempre hace que todo mundo hable de ella.

Tras las declaraciones que Carmen Salinas dio en el programa Hoy las redes de inmediato opinaron sobre lo que dijo en cuanto a Lucía Méndez y Quetzalcóatl.

"JAJAJAJAJA ay esa carmelita como cuando también se burló de ella por lo de Madonna JAJAJAJAJA", "Ya Lucía Méndez está como Alejandra Ávalos solo estupideces dice... Ella cree que la luna es de queso...", escriben las redes.

Cabe mencionar que Lucía Méndez ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, pues supuestamente maltrató a un maquillista durante una presentación que tuvo en Texas.

