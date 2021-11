Carmen Salinas sí podría despertar, pero enfrentaría secuelas

México.- La actriz Carmen Salinas sí podría despertar del estado en el que actualmente se encuentra, reveló su nieta a los medios de comunicación, pero de hacerlo, enfrentaría secuelas, a palabras de su neurólogo.

A pesar de tener un pronóstico difícil, no es imposible para Carmelita salir adelante, de acuerdo con su nieta, quien de momento sigue en el hospital al lado de otro sobrino de la actriz al pendiente de su estado de salud e informes médicos.

La familia sigue con la esperanza de que la querida actriz mexicana despierte de su estado actual. De momento, sigue en estado de coma, pero su cuerpo sigue funcionando bien, haciendo movimientos repentinos y mostrando sus reflejos.

"Sin secuelas no va a despertar, el neurólogo dice que no es imposible que despierte, tiene un pronóstico difícil, pero no es imposible", comentó la sobrina de la actriz. Asimismo, reveló que de momento no saben cuáles serían las secuelas que enfrentaría la actriz en caso de despertar.

Carmen Salinas está dormida debido al coma en el que se encuentra, pero su cuerpo sigue funcionando bien, en algunas ocasiones mueve los labios y muestra sus reflejos. La familia enfatizó que este proceso no le genera ningún tipo de dolor a la actriz.

"La alimentación la está aprovechando su cuerpo, sigue habiendo movimientos involuntarios, de pronto hace como chupeteos, eso habla de una estabilidad dentro de la gravedad de la situación en la que está", también comentó.

De momento no existen nuevos reportes con respecto a la salud de Carmelita Salinas, ya que no se le han realizado nuevos estudios, pero continúan a la espera de una mejoría y esperanzados en que despierte. La familia también aprovechó el espacio para agradecer todo el apoyo que han recibido.

