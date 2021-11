México.- Este jueves se dio a conocer que la actriz y empresaria mexicana Carmen Salinas había sido hospitalizada de emergencia por un derrame cerebral y, hace algunos momentos, sus familiares informaron que está en coma y esperando lo mejor para que logre recuperarse.

Uno de las etapas más difíciles para Carmelita fue la maternidad, ya que tuvo que atravesar momentos muy duros como tener cinco abortos, perder a un hijo a los minutos de haber nacido y perder a uno de sus hijos cuando era mayor a causa de una terrible enfermedad.

Las batallas que ha enfrentado comenzaron cuando se casó con el pianista Pedro Plascencia, con quien quiso formar una familia, pero atravesó por varios problemas para embarazarse, perdía a sus fetos y al lograr tener a uno de sus hijos, murió en el parto, esto por nacer a los siete meses.

Luego tuvo a Pedro Ernesto Plascencia Salinas, nacido en 1956, un pianista y compositor mexicano muy apegado a su madre, pero padeció de cáncer y con pocos meses de haber iniciado el tratamiento falleció, dejando a Carmen completamente desconsolada.

Carmen Salinas y el martirio que vivió tras la muerte de su hijo. Foto: Facebook

Fue un momento muy difícil para Carmelita, del cual no se logró recuperar con el paso de los años, pues cada que lo recuerda o habla sobre él, la tristeza invade su rostro y sus ojos se llenan de lágrimas al hablar sobre aquel suceso que cambió su vida.

Sobre Pedro Ernesto, declaró en una ocasión que él ya quería morir, esto debido a los dolores que tenía por su padecimiento y los tratamientos para erradicarlo.

Carmen Salinas recuerda el momento en el que recibió la triste noticia

"Me dijo que se quería suicidar, no aguantaba los dolores, todo hinchado por la quimioterapia, había un amigo de él, músico, lo tenía agarrado de la mano y mi nuera le pone un tocadiscos, le pone una música relajante y de pronto estaba agachada y me dice el padre: 'Carmelita, ya se fue Pedrito', caí al suelo desmayada y me pusieron el oxígeno que tenía mi hijo", compartió.

Pedro Ernesto Plascencia Salinas fue un pianista y compositor mexicano, hijo de Carmen Salinas y Pedro Plascencia Ramírez. Nació en Guadalajara, Jalisco, un 07 de noviembre de 1956 y falleció en la Ciudad de México un 19 de abril de 1994 a los 37 años de edad. Su muerte marcó para siempre a la empresaria y esto se puede notar en cada ocasión en la que habla sobre él.

Leer más: Carmen Salinas internada de emergencia: Se presume haber sufrido un derrame cerebral