Carmen Stein la madre de Ana Patricia Rojo que fue Miss Perú

Ana Patricia Rojo de 47 años de edad es una gran actriz, pero lo que pocos saben es que su belleza y talento lo heredó de su madre Carmen Stein.

Para quienes no lo saben la madre de Ana Patricia Rojo, fue Miss Perú en 1961, considerada una mujer muy guapa en su época.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Tras haber participado en Miss Perú se le abrieron las puertas en el mundo del espectáculo como actriz y conductora.

Leer más: ¡Envidia de la buena! Maribel Guardia luce su cuerpazo de diosa al usar ceñido vestido Animal Print

Algunos de los proyectos de Carmen Stein en la pantalla grande fue Hermanos de Sangre donde conoció a su gran amor el actor español Gustavo Rojo.

Aunque Carmen Stei era una promesa en el mundo de la farándula decidió enfocarse en su familia, pues fue su prioridad.

"Carmela Stein era la más hermosa de ese concurso, no entiendo por qué no salió Miss Universo, realmente bellísima incluso más que Gladys Zender", "La Miss Perú es mamá de la actriz Ana Patricia Rojo no lo sabían verdad?....", escriben en redes.

Leer más: Yanet García con lencería extra chica prende el cerro con tanta belleza

Cabe mencionar que pocas veces Carmen Stein se deja ver en público, pues no está muy adentrada a la farándula.

Bomberos de la CDMX realizan "rescate" durante Simulacro Nacional 2021

Síguenos en