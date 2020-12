Carmen Villalobos muestra que no solo es hermosa sino que también cocina

La hermosa actriz nacida en Barranquilla, Colombia, Carmen Villalobos muestra constantemente su belleza en redes sociales, especialmente en Instagram, pero una imagen que causó revuelo y admiración fue una cocinando.

La protagonista de "Sin senos no hay paraíso", novela en donde le dio vida a "Catalina Santana", hace un año se casó con su amado y también actor Sebastián Caicedo actualmente practica la cocina para deleitar a su esposo.

Y al parecer no solo es una mujer muy guapa si no que también se le ha dado eso de cocinar y su esposo Sebastian lo confirma en un comentario de una publicación.

Doy fe y testimonio de eso, fue el texto que escribió Caicedo en Instagram.

En la fotografía se ve como Carmen Villalobos posa con una espatula color rojo, una blusa blanca y falda de mezclilla a un lado de la estufa y escribe lo siguiente:

Ustedes cuando se imaginaron verme así? JAJAJAJJAJAJAJA La verdad es que el 2020 me ha traído cosas buenas, cada día le agarro un poquito más el gusto a la cocina (pero tampoco se me entusiasmen no?). Aquí estoy disfrutando de hacer un desayunito sabroso en mi estufa que para serles honesta ha sido una gran aliada Definitivamente.

Cabe mencionar que la actriz y modelo Carmen Villalobos, el pasado 3 de diciembre sorprendió a sus seguidores al revelar que inició las grabaciones de Café con Aroma de Mujer en donde actuará junto a William Levy.