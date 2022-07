Caro Quintero: Famosos que aceptaron conocer al narco del Cártel de Sinaloa

México. Muchos son los famosos que durante una época en sus vidas tuvieron algún tipo de acercamiento con Rafael Caro Quintero, quien fue detenido este 15 de julio entre los límites de Chihuahua y Sinaloa.

Esos mismos famosos han contado su experiencia al haber ofrecido alguno de sus espectáculos o convivencia para el capo que era buscado en todas partes del mundo.

Gloria Trevi y los fallecidos Carmen Salinas y Ricardo González, "Cepillín", tiene algo qué contar respecto a Rafael Caro Quintero, de 69 años de edad y quien ya está ante las autoridades correspondientes.

Carmen Salinas se reunió con él "por accidente”, lo contó en alguna entrevista que le hicieron para la televisión. Supuestamente el criminal le habría ofrecido dinero para promover su liberación con el entonces presidente de México, Carlos Salinas.

Foto de Instagram

Doña Carmen, fallecida en diciembre de 2021, recordó en su canal de YouTube que se reunió con Caro Quintero mientras cumplía su condena y se dio cuando ella visitó al actor Pepe Magaña, quien duró tres años en el mismo centro penitenciario al norte de la Ciudad de México.

“Ese día me acuerdo que comí unos mariscos de allá de Sinaloa, tan ricos, y Caro Quintero traía una medalla bien bonita, pero cuajada de brillantes y en medio una R de puras esmeraldas, una R de Rafael y traía una hebilla pero una señora (hebilla), también con sus iniciales”, dijo Salinas en YouTube.

Ricardo González, "Cepillín", quien murió en marzo de 2021 a los 76 años de edad, también admitió haber realizado presentaciones para algunos narcotraficantes mexicanos como Amado Carrillo Fuentes “El señor de los cielos” y Rafael Caro Quintero.

Para el programa de televisión En sus batallas, dijo: “Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya. Uno como artista no dice ‘¿Para quién?’. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso no policía ni fiscal ni Ministerio Público."

Foto de EFE

Gloria Trevi, por su parte, a finales de los años 90 le dedicó una canción cuando estuvo como invitada con Joaquín López Dóriga en su programa Chapultepec 18.

A través de la letra de su canción, Gloria reprueba el proceder de Caro Quintero, aunque nunca la incluyó en ninguno de sus discos, pero el video circula en Internet.

“Caro, lo vas a pagar muy caro, te lo digo compañero, hay delitos que son peores que los que son por dinero; Caro, lo vas a pagar muy caro, y los que sean como tú, y los que contigo fueron, y los que te dieron órdenes y los que te obedecieron", dice parte de la canción de La Trevi.

Este lunes 15 de julio de 2022, el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, uno de los hombres más buscados de México y USA, fue detenido en el estado de Sinaloa, lo reportan varios portales de noticias.

La captura se dio en un operativo conjunto de la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de San Simón (Choix), Sinaloa.

Te recomendamos leer: