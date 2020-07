Carolina Díaz, conocida youtuber, una persona real dentro y fuera de internet

Carolina Díaz tiene millones de seguidores distribuidos en sus diversas plataformas digitales; le apasiona crear diversos contenidos y entretener a sus followers, pero a su vez, muestra que un influencer, youtuber o celebridad de internet, no es tan diferente a ellos.

"Muchos adolescentes, que son los que consumen la mayoría de internet, a veces creen que un creador de contenidos tiene que ser perfecto, a mí siempre me ha gustado ser muy real, me gusta el hecho que no te sientan inalcanzables porque realmente no es así, uno es humano", comentó la youtuber en entrevista para El Debate, resaltando que busca además que muchos jóvenes se sientan identificados de cierta manera con ella, en el aspecto de aceptarse asimismo.

Carolina Díaz contó que al estar en este medio, en varias ocasiones ha llegado a preocuparse por el que dirán las demás personas, pues como en muchas otras personas las inseguridades han estado presente. Lleva ya tres años creando contenido para sus redes sociales, convirtiéndose en unas de las influencers más seguidas del país. Es consciente que en internet todo cambia en un parpadeo. "Todos los días hay creadores nuevos, todos los días tienes que estar literal 24/7 porque es muy cambiante, el internet no se puede parar, si un día tú te sientes mal, si un día dices 'me voy a tomar un tiempo', es un día que a lo mejor ya hay nuevas tendencias, hay uno challenge".

Hay mucha competencia si lo quieren llamar así, hay muchos creadores de contenidos muy buenos, un día puedes estar de moda y al día siguiente ya pasó, es adaptarse, a la vez es un reto muy chilo porque te saca de tu zona de confort totalmente.

El primer video de YouTube de Carolina Díaz en superar un millón de reproducciones, fue "Preguntas incómodas entre youtubers y sus exs."Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Durante estas semanas de aislamiento, Carolina Díaz (además de crear contenido para sus plataformas digitales) ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre diversas cosas, así como para prepararse para los tiempos post pandemia.

En esta pandemia he tratado de ser muy observativa y decir, 'que puedo mejorar de mí', veo a otros creadores de contenidos que se preparaban para otros proyectos y digo: 'tal vez eso me falta', entonces en esta pandemia he entrado a clases de canto, preparándome para clases de actuación, el experimentar a lo mejor que me gustaría hacer, como me veo después, ha sido mucho de reflexionar.

La youtuber considera que internet está un tanto tóxico y como influencer, tiene una gran responsabilidad al respecto ante sus millones de seguidores. "Siento que hay mucha negatividad en internet, me gustaría que las cosas fueran positivas, entonces porque no poner ese ejemplo, porque no decir: 'empecemos con uno, empezamos a crear cosas padres'".

Carolina Díaz pone en práctica una de las enseñanzas de su papá, tratar a las personas como le gustaría que fuera tratada: "enseñarle a tus seguidores esos valores básicos, ese tipo de cositas, el que los acostumbres a eso, creo que con eso estamos dando un gran paso, a mí en redes me gusta mostrar el lado positivo, ahorita necesitamos más cosas positivas que negativas definitivamente".

Carolina Díaz tiene casi 6 millones de suscritores en su canal de YouTube. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

A la par con la creación de contenido para sus redes sociales, lanzó su línea de ropa Highstreet by Carolina Díaz, un arduo trabajo de meses que al final, tuvo los frutos esperados. "Tus seguidores se merecen lo mejor de ti, esfuérzate por lo que realmente quieres, no te quedes con las ganas y que nadie te diga 'pudiste hacerlo o no pudiste hacerlo', desde ahí estamos empezando bien".

