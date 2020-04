Carolina Ross construye su propio camino en el mundo musical

Para los enamorados, para los ilusionados, los ardidos y también los despechados, la música de la bella y talentosa cantante sinaloense Carolina Ross es ideal. "Los temas con los que más conecto, tristemente, y digo tristemente porque no me gusta que la gente este pasando por una ruptura amorosa, son los temas dolidos, son los que más me han funcionado", señaló la intérprete en una charla con El Debate.

"Estoy tan agradecida de que tantas personas hayan apoyado mis covers y que ahorita estén apoyando mis temas originales, para mí es algo mágico y aún más que me hagan parte de momentos importantes en sus vidas, me han hecho parte de vals de XV años, bodas, incluso soy parte de momentos en los que traen el corazón roto y ahí estoy yo", manifestó Carolina Ross.

Feliz de que la gente esté aceptando y le esté dando tanto amor y empuje a mí musica.

Carolina Ross fue parte del "4 Latidos Tour" de Camila y Sin Bandera, quienes la invitaron a abrir su gira por Estados Unidos que duró 14 meses donde tuvieron más de 20 shows. Foto: Cortesía Oficina Gus Rincón

Carolina Ross promociona el cuarto y último sencillo de su álbum debut "Nunca me sueltes"; dicho sencillo lleva por nombre "Todo de mí" de la autoría de Sheo Dávila, una canción romántica que captura su esencia acompañado de un video tributo a los años 90’s donde ella y su banda, muestran a todos sus fans, cómo es la dinámica al momento de crear música en el estudio de grabación.

"Esta canción es de desamor, pero no una canción triste, es de un desamor despechado, habla de una persona que ya se cansó de vivir en engaños y decide dar por terminada la relación, la canción esta muy llegadora, yo desde que la escuché dije 'la tengo que grabar', me siento muy contenta por todo el cariño que le ha dado el público", comentó la cantante quien ha tenido el privilegio de compartir escenario con David Bisbal, Alejandra Guzmán, Lucero, DJ Armin Van Bureen, Grupo Intocable y Espinoza Paz.

En la lista de sueños de Carolina Ross hay varios que ya están marcados con una "palomita", como el tener un álbum con temas originales y que por fin, en julio de 2019 pudo cumplirlo.

Otro sueño "palomeado" fue grabar una canción del cantautor sinaloense Horacio Palencia; el tema en mención fue "Que bueno que fuiste tu", primer sencillo de su disco "Nunca me sueltes". De acuerdo con la carismática cantante, el que fue su primer sencillo estaba "dedicado al amor que llegó para quedarse".

Posteriormente lanzó "Nadie como tú" en colaboración con Ovi, algo diferente a lo que había mostrado a sus fans, un pop urbano, "apoyaron la canción, pero sé que mi publico prefiere más las baladas", expresó.

Su tercer sencillo "Nunca me sueltes" fue muy emotivo. Sus fans lo dedicaron a sus padres, a Dios, a sus abuelos, padres se la dedicaron a sus hijos, en muchas fiestas de XV años y bodas, usaron este tema como vals. "En el video mostré que se la dedicaba a mi mamá, quise que la gente conociera toda esa historia que hay detrás de este sueño, como mi mamá me ha apoyado desde que yo estaba chiquita, tenemos bastante tiempo picando piedra en la música".

Carolina Ross, ¡una voz que merece ser escuchada!

Carolina Ross, sin tener familiares en la industria musical, con sus propios méritos y siempre de la mano de su mamá, ha logrado construirse su propio camino en la música. Desde el principio a todos los programas de televisión y castings a los que fue en su natal Culiacán, Sinaloa, siempre contó con el apoyo de su progenitora. En 2013 participó en La Voz México y aunque fue ganadora del tercer lugar, no recibió ningún tipo de apoyo, como le ha pasado a muchos más participantes de este reality musical. Sin embargo, eso no la detuvo. Sus ganas de que su voz fuera escuchada fueron más poderosas.

Finalmente es una reality show y cuando se acaba, se acaba cualquier tipo de comunicación con esas personas, no recibimos ningún tipo de apoyo los participantes.

"No sabía que hacer después de La Voz, me refugie en las redes sociales, fue así que inicié haciendo los covers y ahí vamos poco a poco haciéndonos un camino en la música con base en mucho esfuerzo, nadie en mi casa se dedica a la musica, a pesar de que no tuve muchos factores a mi favor, el esfuerzo, las ganas, la determinación te ayudan a llegar a cualquier lugar".

Carolina Ross ya trabaja en lo que será su segunda producción discográfica, "aquí no se deja de trabajar y de soñar, en este álbum si voy a meter temas de mi autoría, algo que me tiene muy emocionada", expresó en referencia a vencer sus propios temores en cuanto al lanzamiento de canciones propias.

Carolina Ross cuenta con más de 5.6 millones de seguidores en sus redes sociales. Foto: Cortesía Oficina Gus Rincón

