Carolina Ross explora sonidos del pop con "Mi semana" junto al dúo Alkilados

En medio de esta cuarentena el dueto colombiano Alkilados y la cantautora sinaloense Carolina Ross, lanzan el sencillo "Mi semana". La canción es una composición de Juanito, uno de los integrantes del dúo antes mencionado.

Carolina Ross sigue explorando los sonidos pop con un estilo más maduro, reflejando el crecimiento musical que ha experimentado en estos últimos años. El video musical de "Mi semana" narra la historia de un amor vivido a distancia; cuenta con la participación de los fans que se sumaron a un reto mediante TikTok.

"Mi semana" es una canción muy especial para la bella y talentosa cantautora originaria de Culiacán, Sinaloa, ya que fue la encargada de ponerle ese toque mágico a un tema que se caracteriza por su romanticismo; es una lectura de cómo estar cerca o lejos de esa persona que amamos marca nuestros días.

Carolina Ross cuenta con más de 5.6 millones de seguidores en sus redes sociales. Foto: cortesía

Carolina Ross, una voz que merece ser escuchada

Carolina Ross, sin tener familiares en la industria musical, con sus propios méritos y siempre de la mano de su mamá, ha logrado construirse su propio camino en la música. Desde el principio a todos los programas de televisión y castings a los que fue en su natal Culiacán, Sinaloa, siempre contó con el apoyo de su progenitora. En 2013 participó en La Voz México y aunque fue ganadora del tercer lugar, no recibió ningún tipo de apoyo, como le ha pasado a muchos más participantes de este reality musical. Sin embargo, eso no la detuvo. Sus ganas de que su voz fuera escuchada fueron más poderosas. En una entrevista con El Debate comentó al respecto:

Finalmente es una reality show y cuando se acaba, se acaba cualquier tipo de comunicación con esas personas, no recibimos ningún tipo de apoyo los participantes.

"No sabía que hacer después de La Voz, me refugie en las redes sociales, fue así que inicié haciendo los covers y ahí vamos poco a poco haciéndonos un camino en la música con base en mucho esfuerzo, nadie en mi casa se dedica a la musica, a pesar de que no tuve muchos factores a mi favor, el esfuerzo, las ganas, la determinación te ayudan a llegar a cualquier lugar".

También te puede interesar:

Fred Huerta, un cantautor muy agradecido con la vida

Sandy Montellano afortunada entre los millones de fans de Ricardo Arjona

Bárbara Torres sabe aprovechar el don que tiene para provocar carcajadas