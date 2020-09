Carolina Sandoval, La Venenosa, alza la voz: "¿ser gorda es dejar de ser sexy?"

La conductora de televisión Carolina Sandoval volvió a mostrar su cuerpo con estrías y celulitis, usando uno de sus trajes de baño para mandar un claro mensaje a todas las mujeres. "La Venenosa" en repetidas ocasiones ha manifestado lo mucho que se ama y acepta tal y como es. Cabe mencionar que en redes sociales constantemente es criticada por algunas personas quienes dicen que la venezolana no tiene la anatomía adecuada para usar traje de baño.

En el más reciente "Trasnocho con Caro", la carismática Carolina Sandoval manifestó: " sin medidas que limiten tu felicidad...y a quién amas y como lo amas. Este es un trasnocho dedicado a una de mis seguidoras quien se encerró en sí misma y dejó de usar traje de baño, de sentirse bella y tener relaciones íntimas con su pareja, tras subir varias libras después de su embarazo. Ser feliz depende de tí".

Al inicio de su trasnocho "La Venenosa" expresó: "volví a sacar los trajes de baño, yo sí los volví a sacar". Orgullosa de mostrar ante sus miles y miles de seguidores su hermoso cuerpo, Carolina Sandoval contó: "recibí un email de una muchacha que me dio dolor en el alma que me estuviera diciendo una vaina así".

Señores y señoras, hoy el tema es otra ve: '¿Ser gorda es dejar de ser sexy? ¿Tener unas libras de más te impide ponerte un traje de baño? ¡Pues no! Hoy la respuesta es no.

Carolina Sandoval mandó este mensaje a todas las mujeres, que se puedan sentir identificadas con esta persona que le envió el email: "si hoy eres esa persona que me escribió y me dijo: 'ayúdame', aquí estoy para ti con este traje de baño, estoy segura que ya están todas las detractoras de esta servidora anotando: 'se volvió a poner traje de baño, se le está saliendo esto, se le está saliendo lo otro', no me importa, porque hoy necesito que las mujeres hermosas que merecen tener una vida normal y corriente, entiendan que esto (señalando su cuerpo) que está aquí se lo van a comer los gusanos algún día, es solamente cuerpo, lo que importa es el cerebro".

Manda a la porra a todos y a cada uno de los que se rien de tí, por no tener esa cintura de antes, colecciona vivencias, colecciona todos los trajes de baño de todas las tallas que has lucido, porque nada más libre que sentirte feliz en cualquier talla.

"Las personas se fijan más en lo que llevas puesto que en el buen mensaje que estás dando", "que pena a donde ha llegado, ojalá y puedan ayudarla a salir de ese hoyo donde está", "demasiado vulgar esta señora", "para mí no es de mí agrado ella porque es medio exagerada, pero mis respetos porque usa un traje de baño a pesar de sus libras, bien por ella", "me emocioné, lloré y pensé que es tan cierto todo y que el complejo lo creamos nosotros mismos en nuestra mente, creamos una barrera que trae esto de la depresión, la angustia y el desamor propio, eres muy bonita Carolina", son algunos de los comentarios en su video.

Al final del "Trasnocho con Caro", Carolina Sandoval se dirigió directamente a la persona que le compartió su historia. "Mi amor, no importa si tienes unas libras de más, no importa si después de tener esas tres bellezas de hijos, quedaste un poco más rellenita o te ha costado bajar de peso, libérate".