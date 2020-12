Carolina Sandoval, "La Venenosa", baila de lo más feliz junto a su esposo y la atacan por mostrar sus celulitis

La conductora de televisión Carolina Sandoval, mejor conocida como "La Venenosa", pasó unos días increíbles junto a su familia (esposo, hijas y su mamá) en The Ritz-Carlton Resorts en las playas de Naples, Florida (Estados Unidos). En su cuenta de Instagram la también llamada "reina de las fajas", compartió muchas fotografías y videos de su estancia en este paradisíaco lugar. Uno de estos post, fue un video junto a su esposo Nick Hernández, donde podemos verlos muy felices y enamorados, bailando a orillas de la playa.

La ex conductora del show "Suelta la Sopa" de la cadena hispana Telemundo, usa uno de sus muchos trajes de baño. Se trata de un diminuto bikini color rosa, con estampado de estrellas. En su post Carolina Sandoval contó: "a mi Nick Hernández lo conocí cuando él tenía pelo largo, abdominales y un montón de chicas detrás (incluida yo), y yo no tenía celulitis, ni estrías, ni estas maravillosas libras de amor, de hecho que era tan flaca como un palo, pero sin este swing".

"La Venenosa" recordó que en su etapa de bachillerato, su mamá nunca la dejó ir a la playa con Nick, ni con nadie más: "y hoy día mi mamá si nos deja ir a la playa juntos y hasta se viene con nosotros y me graba este video, ¿cómo cambian las cosas verdad?".

Mientras Carolina Sandoval se ve de lo más feliz y plena, no pudieron faltar las personas que la criticaron y atacaron por mostrar sus celulitis, al usar su traje de baño con estrellas. "Orgullosa de tu celulitis pero los demás sufrimos viendo tanta vulgaridad", "Chanchoval en pleno y acompañada de la señora celulitis", fueron algunos de estos comentarios negativos. Asimismo sus fans salieron en su defensa: "eres tan bella, irradias alegría y energía", "vive tu vida Carolina y deja que las demás hablen, es pura envidia, disfruta lo máximo con mucha alegría, bendiciones, tienes un gran cuerpazo, no importa la edad si no la felicidad que tienes todos los días ❤️".

Por otra parte, ante el comentario que hizo la también empresaria sobre que su mamá no la dejaba ir a la playa con Nick, hubo personas que le preguntaron: "si no ibas a la playa con él, ¿cómo se casaron?". Ambos se conocen desde hace 30 años, pero desde hace seis años inició su hermosa historia de amor. Nick y Carolina fueron compañeros en el Colegio Las Acacias en Caracas, Venezuela, cuando ambos tenían 13 años de edad.

Por azares del destino Carolina Sandoval y Nick Hernández se reencontraron en el 2013 a sus casi 40 años de edad; posteriormente el amor comenzó a surgir. Iniciaron su noviazgo en 2014 y a fines de ese mismo año se comprometieron. "Ahora caminaré de la mano de mi Nick, del niño del pelo lindo de quien estuve enamorada en el bachillerato", expresó "La Venenosa" en aquel momento en sus redes sociales, al recibir el anillo de compromiso. También contó que tras la muerte de su papá Oswaldo Sandoval, se volvió a reencontrar con Nick.

En abril pasado cumplieron cinco años de matrimonio: "otra vuelta al sol juntos, le pido a Papá Dios nos dé mucha salud y sabiduría para seguir escribiendo nuestra historia juntos y para seguir guiando los pasos de nuestros hijos (los tuyos, los míos y los nuestros)", manifestó Carolina Sandoval, quien además describe su relación con su esposo como "una pareja imperfecta", señalando que no todo es miel sobre hojuelas, pues en ocasiones hay discusiones.

"Nadie publica en Instagram 'peleé con mi esposo', nadie lo publica. Uno siempre publica: 'te amo con la vida, eres mi todo, yo te quiero más que a la luna', pero no cuentas que a veces la luna no es de queso, no cuentas que el sol no brilla siempre, quien me diga a mí que tiene una relación cien por ciento perfecta 365 días al año, 24 horas al día, me está mintiendo".