Carolina Sandoval "La Venenosa", habla de su supuesta salida del programa Suelta la Sopa de Telemundo

Varios rumores señalan que Carolina Sandoval, conocida como "La Venenosa", ha quedado fuera del programa "Suelta la Sopa" de la cadena hispana Telemundo. Hasta el momento ni la televisora ni la conductora de televisión han dado una declaración oficial al respecto. En una reciente emisión de "El trasnocho con Caro", uno de los lives que lleva a cabo "La Venenosa" en sus redes sociales, Carolina Sandoval compartió varias reflexiones al parecer sobre su salida de "Suelta la Sopa".

Carolina Sandoval en medio de su tutorial de maquillaje, comentó: "¿saben una cosa? Hay que saber pasar página, hay que saber agarrar y convertir las cosas y voltearlas a tu favor. Hay un dicho que dice que Dios no mueve una sola rama de un árbol sin que sea necesario".

El autor Brian Tracy dice que cada siete años nosotros tenemos un tipo de cambio en nuestra vida, un cambio estructural, tal vez de relación, un cambio laboral, un cambio dentro de tu relación, familiar.

Cabe mencionar que casualmente, son siete años los que Carolina Sandoval, "La Venenosa", llevan en el programa de espectáculos de Telemundo, "Suelta la Sopa". Dicha emisión también es conducida por Jorge Bernal. Se trata de un espacio que mantiene actualizado al público y fanáticos de lo que está sucediendo con los famosos. El primer programa se llevó a cabo el 28 de octubre de 2013.

Siempre positiva, ante los rumores de su salida de "Suelta la Sopa", Carolina Sandoval compartió esta reflexión. "Toda modificación, así tú creas al principio que es para mal, no es para mal, todo siempre es para bien, ¿qué puede pasar cuando una puerta se cierra de una forma equivocada? Nada, que abras otra por otro lado".

Hasta el momento Carolina Sandoval no ha confirmado o desmentido los rumores. Foto: Instagram @venenosandoval





¿Por qué Carolina Sandonal supuestamente salió de "Suelta la Sopa"?

Por varios meses "La Venenosa" estuvo haciendo transmisiones para el programa de Telemundo desde su hogar, ante la pandemia del COVID-19. El pasado lunes 20 de julio Carolina Sandoval regresó al foro de "Suelta la Sopa", pero al enterarse (presuntamente) que unas personas del staff estaban contagiadas, tuvo gran preocupación debido a su mamá es considerada persona de alto riesgo porque sufre Parkinson fase 2 y solicitó a la producción regresar a trabajar desde casa como medida de precaución, ya que su mamá vive con ella.

En una reciente emisión de "Suelta la Sopa", al parecer a Carolina Sandoval se le negó conectarse, ante su negativa de asistir al foro. Tras comunicarle que no sería enlanzada, "La Venenosa" llevó a cabo un Instagram Live explicando entre lágrimas su situación y la de su mamá, dando a entender que desobedecía el volver al foro por lo que no descartaba que fuera a ser castigada o hasta sacada del programa, agradeciendo a la empresa y asegurando que acataría lo que sucediera.

Ante esto High Hill Entertainment, productora que es creadora de "Suelta la Sopa", habría decidido prescindir de los servicios de Carolina Sandoval tras este incidente suscitado. Javier Ceriani, del programa de YouTube "Chisme no like" informó en sus redes sociales: "última hora, fuera de 'Suelta la sopa', confirmado y de Telemundo, Carolina Sandoval". De igual forma compartió una captura de pantalla de la página web de Telemundo, en la que ya no aparece la fotografía de "La Venenosa" en la sección de sus conductores.

Cabe mencionar que People en Español contactó a representantes de la cadena hispana Telemundo, quienes de momento no quisieron dar ninguna declaración. También se buscó la versión de Carolina Sandoval, pero manifestó que tampoco "puede hablar al respecto".

Cabe recordar que hace unas semanas en la televisión mexicana surgió el rumor de la salida del periodista Jorge Zarza del noticiero "Hechos AM" de TV Azteca, rumores que posteriormente fueron confirmados por él mismo.

