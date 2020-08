Carolina Sandoval, "La Venenosa", hace fuerte denuncia en contra la productora de Suelta la Sopa

La relación entre Carolina Sandoval y la producción de Suelta la Sopa no terminó del todo bien, tan así, que hay un problema legal de por medio. Mientras está polémica situación se resuelve, "La Venenosa" hizo una fuerte denuncia en sus redes sociales en contra de High Hill Entertainment, la productora de este programa que se transmite por la cadena hispana Telemundo, dejando entrever una vez más como están las cosas entre la conductora de televisión y dicha productora.

Carolina Sandoval comentó que la productora de Suelta la Sopa no le había regresado sus pertenencias que quedaron en la televisora, entre estas, 5 mil dólares en maquillaje. "Quiero hacer una denuncia pública hoy 6 de agosto porque este es el día en que todavía no me han entregado como 5 mil dólares en maquillaje. La productora, que era también mi agencia de talento, para que sepan no me ha dado como mis 5 mil dólares en maquillaje que tenía yo en mis pertenencias del canal y tampoco me han mandado la ropa que todavía tengo en el canal, se los digo para que sepan cómo están las cosas".

La ex conductora de Suelta la Sopa Carolina Sandoval, mencionó que contrario a la productora, ella ya había regresado todo el equipo de trabajo que tenía en su hogar, desde donde llevaba a cabo sus enlaces al programa de televisión. "A estas alturas ya les mandé todo lo que ellos me pidieron en el papel que me mandaron creo que por Uber, para que sepan en donde me decían que tenía que entregar luces, como las que yo tengo, me exigieron que les mandara las luces que tenía, les mandé la ropa que tenía de ellos".

La gente que vive en esta casa sabe perfectamente que todas mis cosas todavía no han sido enviadas y tengo fotos de todo lo que yo envié que me fue solicitado.

Carolina Sandoval ha recibido muchas muestras de apoyo en sus redes sociales, tras su salida de Suelta la Sopa. Foto: Instagram @venenosandoval

En otro video publicado en sus redes sociales, Carolina Sandoval dio a conocer que su denuncia pública hizo efecto, ya que al poco tiempo de realizarla la productora de Suelta la Sopa le envió sus pertenencias. "Pueden creer que esta mañana tuve que recordar todas las cosas que me tenían que mandar, que eran realmente más sentimentales que otra cosa, y si no lo digo no me lo mandan, miren todo el maquillaje que tenía, me lo mandaron porque vieron que hice un en vivo y se habían tardado todo lo que les dio la gana en mandarlo. Me mandaron todas mis cosas, vamos a ver cuántas de estas cosas dono porque no me gusta recordar nada".

Anteriormente en su programa "El trasnocho con Caro", Carolina Sandoval contó cómo se enteró que estaba fuera de Suelta la Sopa. "La única verdad de todas las cosas que han dicho es que me enteré que no estaba más en el lugar donde estuve durante siete años por las redes sociales y por la televisión. Luego llamaron por teléfono, para que sepan. Y no me mandaron ni siquiera una cartica como la que le mandan a la gente cuando se le muere alguien, cuando se parte un pie, se los estoy diciendo porque ustedes se lo merecen y por supuesto que sí vamos a hablar del tema de mi salida de Suelta la sopa". Asimismo "La Venenosa" resaltó que se queda con los mejores momentos que vivió durante su etapa en este show.

Fui muy feliz en el tiempo que se utilizó mi presencia, es lo único que tengo que decir, no estoy ardida, pero ya sabrán". La conductora de televisión manifestó anteriormente que en su momento, dará a conocer los motivos que originaron toda esta situación.

Carolina Sandoval, "La Venenosa", tiene más de 2.4 millones de followers en Instagram. Foto: Instagram @venenosandoval

¿Qué fue lo que pasó con Carolina Sandoval en Suelta la Sopa? Por varios meses estuvo haciendo transmisiones para el programa desde su hogar, ante la pandemia del COVID-19. El pasado lunes 20 de julio Carolina regresó al foro pero al enterarse que unas personas del staff estaban contagiadas, tuvo gran preocupación debido a que su mamá vive con ella y es considerada persona de alto riesgo por el Parkinson que le fue diganosticado.

Carolina Sandoval pidió a la producción de Suelta la Sopa regresar a trabajar desde casa como medida de precaución, sin embargo, supuestamente no le dieron permiso. Ante esto, "La Venenosa" no se presentó a trabajar desde el foro, lo que habría tenido consecuencias. La conductora de televisión estaba lista para hacer su enlace al programa desde su hogar, pero unos minutos antes le notificaron que no entraría al aire, lo que provocó su molestia e indignación.

Al negársele entrar al aire en Suelta la Sopa, Carolina Sandoval llevó a cabo un Instagram Live donde "explotó" en contra de la producción. "Fue una decisión tomada sin mi consentimiento, pero Juan Manuel si puede estar transmitiendo en su casa, a quien quiero mucho y por supuesto que tiene que estar en su casa porque viene de padecer cáncer. Dios está en control pero no se lo que vaya a pasar después de hoy. Ya las relaciones vienen un poco tensas desde hace un tiempo, hay unas cosas que manejan de forma confidencial y otras cosas que no son confidencial. En mi casa nada es confidencial, en mi casa las puertas se abrieron para ustedes".

Asimismo en un post en su feed de Instagram publicó este mensaje junto con una fotografia de su mamá, la señora Amalia Sandoval: "te amo con la vida y no existe nada, absolutamente nada que me haga ponerte en otro lugar sino en el que mereces mi reina madre y no necesito ponerte como excusa ante ninguna decisión porque eres mi prioridad".

Además, mi dulce y a la vez disciplinada Amalia, gracias por enseñarme junto a mi papá valores que no todas las personas tienen como prioridad y nosotros tenemos como estilo de vida: respeto, empatía, honestidad, compasión, amor. Gracias Amalia Guzmán de Sandoval, gracias y tranquila que si logramos pasar el dolor más grande de nuestra vida, la pérdida de nuestro hermoso Oswaldo Sandoval, lo demás es insignificante y pasajero.

