Carolina Sandoval, "La Venenosa", muestra su rostro sin una sola gota de maquillaje

Carolina Sandoval, mejor conocida como "La Venenosa", se muestra tal cual es en sus redes sociales: ya sea con algunas de sus "locuras", con uno de sus tantos trajes de baño, orgullosa de sus celulitis y estrías. La conductora de televisión comparte con sus miles y miles de seguidores sus alegrías, tristezas, frustraciones, reflexiones y mucho más. Asimismo la también llamada "Reina de las fajas", no tiene problema alguna en mostrar su rostro sin una gota de maquillaje.

En una de las recientes emisiones de su gustado segmento en redes sociales, "El trasnocho con Caro", Carolina Sandoval lució su rostro al natural. "❤️ Hermosa siempre con o sin maquillaje con tu misma esencia, saludos", "te amo por ser real", son algunos de los mensajes que ha recibido "La Venenosa" en su publicación en su feed de Instagram.

Carolina Sandoval inicia este video mostrando, además de su rostro sin una gota de maquillaje, a su esposo Nick Hernández mientras se afeita. "La Venenosa" no dudo en expresar varios piropos para su esposo. En la descripción de su publicación la conductora de televisión expresó:

Hoy te hago una invitación a buscar tu lado sexy en pareja sin producirte tanto, créanme que todas esas simples son las que hacen la diferencia y no dependen de cómo estés arreglada, sino cómo te proyectes. Sabes que hoy quiero que me cuentes sobre esas cosas que te parecen sensuales, eroticas que hace tu pareja y que a otra persona le pueden parecer simples.

Aunque muchas personas estuvieron de acuerdo con lo dicho por Carolina Sandoval, las crítica no se hicieron esperar. Varios usuarios de Instagram la cuestionaron por no respetar la privacidad de su esposo. "A a mí me parece falta de respeto porque él ya ni pueden ir al baño hacer sus necesidades porque lo está grabando, esto es un colmo, al rato te deja por estar entrometida", "si me esposa me hace eso, la corro de la casa", "Carolina tu vida es un circo, yo lo veo para ver como tú misma te destruyes, estás tan vacía que ya no sabes que hacer, hasta utilizas a tus hijas para esa ridiculez". La conductora de televisión dijo en una parte del "Trasnocho con Caro":

Si tú tienes un problema contigo misma, no agarres y culpes a los demás de que te hacen bullying, el bullying más grande del mundo capaz que te lo estás haciendo tú misma, porque uno siempre culpa a las demás personas de hacerlo sentir mal a uno y resulta, que la que te estás haciendo sentir mal cada día eres tú.

Por otra parte, hace unos días Carolina Sandoval expresó en sus redes sociales: "no es pecado tener celulitis, ok", señalando que "a lo largo de todo este tiempo que vengo haciendo estos trasnochos tan liberadores, encuentro que existe gente que vive en la eterna ridicules no solo de meterse con el aspecto físico de alguien, sino que parece que de verdad su único oficio es buscar destruir la seguridad de personas vulnerables".

Carolina Sandoval alzó la voz por todas aquellas mujeres que sufren o han sufrido de bullying por su apariencia física. "Si la gente todavía sigue creyendo que es pecado agarrar y salir en las redes sociales con celulitis o con un poquito de barriga, por lo que sea que la tenga, mi amor, pajaritos a volar, te voy a explicar porqué, ya basta del bullying, basta de burlarse de las mujeres porque tienen celulitis, porque tienen estrías".

