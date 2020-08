Carolina Sandoval, "La Venenosa", sin problema alguno al mostrar sus celulitis y sus kilos de más

Gran polémica surgió hace unas semanas con la sorpresiva salida de Carolina Sandoval, mejor conocida como "La Venenosa", del programa Suelta la Sopa de Telemundo. Mientras la situación legal se resuelve con la productora de este programa de espectáculos, la conductora de televisión causa sensación con los diversos post que publica en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.4 millones de followers, así como en TikTok.

Recientemente Carolina Sandoval provocó opiniones divididas con un video que publicó, donde muestra la manera en la que sale de su casa para tirar la basura: ¡usando una provocadora lencería en tono rosa! Claro, todo esto fue actuado para realizar dicho video y entretener a sus seguidores. "La Venenosa" no tiene problema alguno al mostrar sus kilos de más y sus celulitis.

Aunque Carolina Sandoval recibe críticas por sus publicaciones en redes sociales, donde también muestra cómo se pone alguna de sus fajas, la ex conductora de Suelta la Sopa no presta atención a esos comentarios. "Si no les gusta, pues no los vean", dice al respecto.

Carolina Sandoval, "La Venenosa", no solo luce sexy y provocadora al salir a tirar la basura, sino también al momento de realizar las diversas tareas domésticas en su hogar. Anteriormente compartió un video donde se le puede ver usando una diminuta lencería, mientras limpia su casa: "acá limpiando un poco en mi tiempo libre antes de almorzar, cosas que le pasan a 'La Venenosa'", escribió en su post.

"Tu te pasas, me lo gocé con el video, siempre eléctrica y una energía súper", "cuerpazo comadre", "esas curvas", "tu siempre tan bella", "los haters que se muerdan, porque tu luz no la apaga nadie", "como me río con tus cosas, me encanta lo que haces, cosa que muy pocas personas son capaces de hacer por el miedo al que dirán", "me encanta tu locura", "no cambies nunca, no hagas caso a la gente mala, se terminan destruyendo solas", son algunos de los comentarios en la publicación antes mencionada de Carolina Sandoval.

Asimismo Carolina Sandoval no tiene miedo al mostrar sus celulitis y kilos de más al usar un traje de baño. En sus redes sociales suele decir: "les voy a decir dos cosas, si alguien alguna vez les ha dicho que las que no son 90-60-90 no se pueden poner traje de baño, mándelos para el carajo, porque uno si se lo puede poner".

Por otra parte, en sus redes sociales Lucía Méndez manifestó haberle sacado la sopa a Carolina Sandoval con respecto a su salida del programa. "La Venenosa" comentó: "esa respuesta te prometo que vas a ser la primera en saberla, en realidad la única puerta que tengo cerrada es la de mi casa para que nadie entre ni nadie salga para que no nos contagiemos así de manera irresponsable. Si en la lista de los contagiados voy a estar, no sé cuándo porque tal vez este virus siga creciendo por la irresponsabilidad de la gente, no me voy a contagiar por irresponsable".

Durante su charla con Lucía Méndez, Carolina Sandoval señaló que en Suelta la Sopa actuaron de mala manera hacia ella. "Cerré un ciclo en mi vida, pero por ahora no te puedo dar detalles porque estoy con temas legales importantes y sabes una cosa, en las leyes de los hombres y en las leyes de Dios la última palabra la va a tener Dios y todo el mundo que sabe que hizo mal y de qué manera actuaron, porque todo está documentado, lo saben y el público es el que manda".

