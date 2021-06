Carolina Sandoval comparte valioso mensaje de aceptación y revela que se reducirá sus senos

Carolina Sandoval, mejor conocida como "La Venenosa", después de mucho analizarlo tomó la decisión de someterse a una cirugía de reducción de senos. A través de su cuenta de Instagram manifestó que hace unos años jamás hubiera pensado que este día llegaría, el reducirse lo que tanto anhelaba tener muy grande.

"¿36 D ó 34 B? ¿Ser o no ser? ¿Melones o limones? De verdad es complejo ser nosotras", expresó la conductora de televisión venezolana. La también llamada "Reina de las fajas" mencionó que todo el tiempo las mujeres están en un constante cambio, "en un descubrir y eso no es que sea bueno o malo, es simplemente una característica de nosotras".

Yo les juro que si alguien a los 22 años cuando me coloque mis primeros implantes, me hubiese dicho que años más tarde me iba a querer reducir lo que tanto soñé tener grande, jamás le habría creído.