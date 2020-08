Carolina Sandoval, con un sexy traje de baño, manda poderoso mensaje de amor propio

Carolina Sandoval, "La Venenosa", constantemente es criticada por usar trajes de baño, ya que según la opinión de sus haters, no tiene el cuerpo para lucir estas prendas. Sin embargo, la conductora de televisión resalta en los lives que lleva a cabo en sus redes sociales, tener dos grandes ovarios y ella se pone lo que le de la gana. Asimismo ha mencionado que no le presta atención a esos comentarios.

En una reciente emisión de "El trasnocho con Caro", Carolina Sandoval compartió la historia de una de sus seguidoras, quien tras sufrir de bullying por su apariencia física terminó con anorexia. "La Venenosa" usó un traje de baño para este live y contó el motivo. "Me escribió una muchacha que llevaron al bullying interno que es el peor, escuchen bien, después del bullying externo de la gente que te humilla, te ofende, te grita, te dice cosas feas, eso generó en esta muchacha que me escribió, un bullying interno que causó que ella hasta se mudara del país donde originalmente vivía".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Esta muchacha se encerró en ella y me llegó a contar que dejó de comer a un punto que casi no la cuenta, ósea, de ser la gordita de la cual todo el mundo hablaba de chiquita, pasó a ser la anorexica con costillas, porque ella misma no se quería ni ver.

Carolina Sandoval alzó la voz ante esta situación: "señores esto es serio, basta ya de meterse con las personas que tienen un determinado peso, basta ya de buscar estereotipos para tratar de minimizar a la gente". La ex conductora del programa Suelta la Sopa de Telemundo, manifestó que esta historia le llegó al corazón.

Carolina Sandoval quiere ayudar a las personas que no tienen amor propio. Foto: Instagram @venenosandoval

"La Venenosa" dejó muy en claro que aunque no tiene un cuerpo de 90-60-90, ella se pone un traje de baño cuando se le da la gana y no tiene problema alguna, en mostrar sus estrías y celulitis: "esto lo voy a seguir haciendo, porque se que voy a seguir ayudando a mucha gente".

Con celulitis o sin ellas, con estrías o sin ellas, tengo un poquito de estrías por haberle dado seno a mi hija Bárbara, a mi bebé María Victoria, yo estoy aquí para seguir promoviendo que tú que estás ahí, tengas autoestima.

Asimismo Carolina Sandoval expresó sobre el uso de trajes de baños: "mi pieza favorita de ropa, a parte de la faja, es el traje de baño, amo los trajes de baños, porque uno no tiene nada que ocultar". En su post en Instagram que tiene más de medio millón de reproducciones, "La Venenosa" escribió: "el código secreto de las mujeres: autoestima, brillo y amor propio, el verdadero significado de lo que decimos. Si entendieramos que aquello que escuchamos no puede ser más fuerte que lo que sabemos que somos, ese día lograremos estar más allá del bien y del mal".

Carolina Sandoval suele compartir en sus redes sociales una gran variedad de videos con sus geniales ocurrencias, donde no duda en usar traje de baño. Hace unos días simuló estar haciendo los quehaceres del hogar usando un sexy bikini.

"Tú te pasas, me lo gocé con el video, siempre eléctrica y una energía súper", "cuerpazo comadre", "esas curvas", "tu siempre tan bella", "los haters que se muerdan, porque tu luz no la apaga nadie", "como me río con tus cosas, me encanta lo que haces, cosa que muy pocas personas son capaces de hacer por el miedo al que dirán", "me encanta tu locura", "no cambies nunca, no hagas caso a la gente mala, se terminan destruyendo solas", son algunos de los comentarios en la publicación antes mencionada de Carolina Sandoval.

También te puede interesar:

Seguidores de María Celeste Arrarás arremeten en contra de Carolina Sandoval, "La Venenosa"

Carolina Sandoval revela el daño emocional que le provocó el salir de Suelta la Sopa

Carolina Sandoval soltó la sopa y su veneno, dejando en evidencia a Vanessa Claudio ante Telemundo