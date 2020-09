Carolina Sandoval lanza su veneno en contra del productor de Suelta la Sopa, con una foto del bautizo de su hija

Como coloquialmente se dice, Carolina Sandoval "La Venenosa" no tiene pelos en la lengua. En uno de sus post en su feed de Instagram, compartió una tierna fotografía del bautizo de su hija mejor Amalia Victoria (fruto de su matrimonio con Nick Hernández), en la que hizo una especial invitación a todas las mamás que la siguen: ¡tener cuidado a la hora de escoger a los padrinos de sus hijos!

Amigas bellas, familia, gente que me sigue acá les vuelvo a compartir esta imagen de un día muy importante en mi vida, el bautizo de Amalia Victoria, el cual se llevó a cabo en la parroquia St. Raymond en septiembre 2016. Por cierto mi Amalia Victoria fue producto del amor de dos venezolanos que la vida volvió a unir y es todo un milagro de Dios, ya que vino a mí luego de varios años de pasar mi cáncer de tiroides y de verdad, de verdad fue un milagro.

Carolina Sandoval resaltó que su familia no debe ser involucrada en el polémico tema de su sorpresiva salida del programa Suelta la Sopa. "Mi preciosa, mi muñeca linda, mi pedacito de luz amada y esperada por todos, no tendría que estar en medio de este huracán de cosas que pasaron todos estos días que ya bien saben. Hoy con el corazón en la mano y convencida de que la familia es la familia, les digo que no comentan el error que yo cometí, al meter en la vida de sus hijos gente que no conocen, mi pequeña nunca ha debido tener gente mala en su entorno ni de dudosa calidad humana".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿A qué se refiere "La Venenosa" con estas palabras? El padrino de bautizo de la hija de Carolina Sandoval, es nada más y nada menos que Carlos Mesber, Productor Ejecutivo del programa Suelta la Sopa de Telemundo. "En serio les invito a tener personas a su alrededor con sus mismos valores, con la misma moral y los mismos sentimientos. Lean bien, bajo ningún tipo de emoción pueden seleccionar de manera definitiva algo que no cambiará".

La hija mejor de Carolina Sandoval cumplió cuatro años de edad en junio pasado. Foto: Instagram @venenosandoval

La conductora de televisión, siguió lanzando su "veneno" en contra del padrino de su hija Amalia Victoria, manifestando que: "no pueden seleccionar a los padrinos de sus hijos basados en sentimientos y relaciones pasajeras, elijan bien, ya que el sacramento del bautizo que es el más importante o uno de ellos y no lo cambia nada, ni nadie. Y hoy cuando yo estoy cambiando el rumbo de mi vida en muchos aspectos, con ayuda espiritual y un gran guía dentro de la iglesia católica, lo que voy a hacer es encomendar a mi hija un padrino de crianza, un señor decente, un hombre de bien y que seguramente uno de estos días les digo quien será".

Mi hija Amalia Victoria tendrá un padrino intachable, de familia, sin nada en su existencia que la haga avergonzarse. Hoy le pido perdón a Dios y al mundo por haber elegido mal y por haber obligado prácticamente a mi esposo a complacerme, por un capricho que nos ha costado casi el matrimonio. Esto es la confesión de una madre...ojalá les sirva.

Carlos Mesber, CEO de High Hill Entertainment (productora de Suelta la Sopa), acudía con frecuencia a los eventos que organizaba Carolina Sandoval, incluidos momentos tan íntimos como las fiestas navideñas, como se puede comprobar en las fotos que él mismo ha compartido en sus redes sociales.

En junio pasado, unas semanas antes de la sorpresiva salida de Carolina Sandoval de Suelta la Sopa, Carlos Mesber publicó el siguiente mensaje con motivo del cumpleaños de su ahijada Amalia Victoria. "Hoy cumple 4 añitos esta muñequita hermosa, mi única ahijada. Feliz cumpleaños Amalita. Compadres Carolina Sandoval y Nick Hernández, muchas felicidades por la gran labor que han hecho y que seguirán haciendo".

Carolina Sandoval y Carlos Mesber en una de las tantas reunidos en las que estuvieron juntos. Foto: Instagram @carlosmesber

También te puede interesar:

Carolina Sandoval, "La Venenosa", sin problema alguno al mostrar sus celulitis y sus kilos de más

Seguidores de María Celeste Arrarás arremeten en contra de Carolina Sandoval, "La Venenosa"

Carolina Sandoval, con un sexy traje de baño, manda poderoso mensaje de amor propio