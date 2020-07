Carolina Sandoval muestra cómo se pone una de sus fajas y causa gran sensación en redes sociales

Carolina Sandoval, una de las conductoras del programa Suelta la Sopa (aunque hay rumores de que ha quedado fuera de este programa de Telemundo), realiza constantemente transmisiones en vivo en sus redes sociales donde da tutoriales de maquillaje, almuerza con sus seguidores mientres lee y responde algunos comentarios, pero una de sus transmisiones más exitosas es cuando muestra a sus fans cómo se pone una de sus fajas.

La conductora de televisión Carolina Sandoval, conocida como "La Venenosa", es una mujer segura de sí misma y no tiene problema alguna en mostrar el proceso que lleva a cabo para ponerse una faja y posteriormente, lucir espectacular con alguno de sus atuendos. Cabe mencionar que la presentadora de Suelta la Sopa tiene su propia línea de fajas y se hace llama "La reina de las fajas".

En ocasiones Carolina Sandoval se pone ella misma una de sus fajas y en otras ocasiones es ayudaba por su esposo o alguno de sus colaboradores. "Hoy me veo divina, que bárbaro, usó faja, sí señores", suele expresar en sus videos. "La Venenosa" tampoco tiene problemas al mostrar sus celulitis y aunque constantemente recibe críticas y comentarios ofensivos por su físico, la conductora de televisión originaria de Caracas, Venezuela, no les presta atención y sigue transmitiendo esa buena vibra que la caracteriza. "Si no les gusta, pues no los vean", dice al respecto.

"Siempre pero siempre me subes el ánimo, eres tan real me encantas, quedaste hermosa, tu alegría nos alegra muchísimo en estos dias de crisis", "como siempre una reina, me encantas Caro", "hola Caro, te digo que te vez bien, se nota que trabajas duro con los ejercicios, creo que ya no vas a necesitar fajas", "divina Caro, me encanta tu forma de ser y para la gente que no, pues no la sigan y tampoco comenten, fuchi la gente negativa", son algunos de los comentarios que recibe Carolina Sandoval, "La reina de las fajas".

Hace unos meses Carolina Sandoval publicó una foto en su feed de Instagram, donde mostró el cuerpo que tenía años atrás, comentando que en realidad lo que único que extraña es a el hombre qu esta a su lado en esa imagen, su papá.

De esta foto no extraño ni la cintura, ni el cuerpazo y menos las piernas sin celulitis y esas ridiculeces de las cuales se preocupan casi todas, lo único que extraño es al hombre hermoso que está a mi lado, el cual me enseñó a caminar, a amar la belleza de las piedras y el sonido del mar y a quien yo llamo papá, mi Oswaldo Sandoval que ya saben que vive allá en el cielo.

Carolina Sandoval ¿fuera de Suelta la Sopa?

Varios rumores señalan que Carolina Sandoval ha quedado fuera del programa Suelta la Sopa. Hasta el momento ni la televisora ni "La venenosa" han dado una declaración oficial al respecto. En una reciente emisión de "El trasnocho con Caro", uno de los lives que lleva a cabo en sus redes sociales, Carolina compartió varias reflexiones al parecer sobre su salida del programa.

En medio de su tutorial de maquillaje, comentó: "¿saben una cosa? Hay que saber pasar página, hay que saber agarrar y convertir las cosas y voltearlas a tu favor. Hay un dicho que dice que Dios no mueve una sola rama de un árbol sin que sea necesario. El autor Brian Tracy dice que cada siete años nosotros tenemos un tipo de cambio en nuestra vida, un cambio estructural, tal vez de relación, un cambio laboral, un cambio dentro de tu relación, familiar".

Cabe mencionar que casualmente, son siete años los que Carolina Sandoval llevan en el programa de espectáculos de Telemundo. Siempre positiva, ante los rumores de su salida de Suelta la Sopa compartió esta reflexión: "toda modificación, así tú creas al principio que es para mal, no es para mal, todo siempre es para bien, ¿qué puede pasar cuando una puerta se cierra de una forma equivocada? Nada, que abras otra por otro lado".

