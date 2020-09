Carolina Sandoval pone en su lugar a una persona que la llamó "payasa" y "frustrada"

En un video que compartió Carolina Sandoval en su feed de Instagram, hizo especial énfasis en las personas que según su opinión, tienen baja energía y cómo su niñez podría haberles afectado en ese sentido. "La Venenosa" hizo una parodia de las personas con esas características y sus comportamientos ante la vida.

"Yo no se si ustedes se preguntan lo mismo que yo, pero cuando me pregunto '¿por qué el mundo es así?', inmediatamente me vienen a mi cabeza reflexiones que me dice mi mamá sobre las personas y su falta de alegría interna, y de haber vivido en la niñez momentos llenos de afecto y padres dedicados a formar una persona feliz, llena de empatía y sin frustraciones, es por eso que los invito a ver el mundo del color que ustedes quieran, sin referencias ni bulla externa", manifestó Carolina Sandoval, mejor conocida como "La Venenosa", quien en julio pasado salió del programa Suelta la Sopa.

Muchos de sus seguidores aplaudieron la reflexión y caracterización de Carolina Sandoval y otros más, no dudaron en hacerle comentarios negativos. Una usuaria de Instagram le escribió en su post: "yo fui muy feliz de niña, crecí en un hogar igual al tuyo, con valores, principios, me lo dieron todo, pero no me jodas con esa verborrea barata de decir que aquellos que criticamos tu forma de actuar, no fuimos felices. No escudes tus frustraciones en esos post tan estúpidos, tú puedes dar más, eres una profesional o ¿ahora te transformaste en payasa?".

Luego de que Carolina Sandoval fuera llamada "payasa" y "ridícula" por esta persona, "La Venenosa" sin caer en ofensas ni insultos, le respondió de esta manera: "creo que la ridícula es otra, busca oficio ya que no te gusta el contenido".

Varios de sus fans salieron en su defensa: "solo con ver lo que algunos escriben se les nota la infelicidad y tienen que escupirla, porque de lo contrario se pudren más rapido, la gente que hace lo que le da la gana es la gente feliz", "tú eres única e inigualable y eso no lo cambiará nada ni nadie mi Caro, por eso eres tan exitosa porque es tu esencia pura la que brilla".

Por otra parte, Carolina Sandoval dejó muy en claro en uno de los episodios de "El Trasnocho con Caro", que tener celulitis no es pecado, pero si lo es el bullying que hacen algunas personas a las mujeres que no tienen el "cuerpo perfecto". La conductora de televisión programa usó para la ocasión un diminuto bikini rosa, orgullosa de mostrar su cuerpo.

A lo largo de todo este tiempo que vengo haciendo estos trasnochos tan liberadores, encuentro que existe gente que vive en la eterna ridicules no solo de meterse con el aspecto físico de alguien, sino que parece que de verdad su único oficio es buscar destruir la seguridad de personas vulnerables.

"Hoy quiero invitarlas a sentirte heroínas de este mundo tan 'fisiquista'. Las amo y recuerden que son más que unas piernas llenas de celulitis o lo que sea, agradece tenerlas y date cuenta que la gente básica trata de minimizarte con cosas sin importancia; si la gente todavía sigue creyendo que es pecado agarrar y salir en las redes sociales con celulitis o con un poquito de barriga, por lo que sea que la tenga, mi amor, pajaritos a volar, te voy a explicar porqué, ya basta del bullying, basta de burlarse de las mujeres porque tienen celulitis, porque tienen estrías", resaltó Carolina Sandoval.