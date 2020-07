Carolina Sandoval reta a Maribel Guardia con vestidos tropicales

Hace unos días Maribel Guardia presumió su colección de vestidos tropicales, con los cuales dejó a sus seguidores con la boca abierta, ya que les encanta ver los outfit de la actriz cuando los comparte en redes sociales, pero hay una famosa que le hizo la competencia y en la playa, se trata de la conductora de Carolina Sandoval, quien también los presumió con orgullo.

Como todos saben la periodista Carolina Sandoval, también es fanática del glamour, por lo que siempre quiere verse radiante dentro y fuera de las cámaras, por lo que esta vez decidió hacer una especie de collage con sus mejores looks tropicales, con los cuales quiso saber la opinión de sus seguidores quienes son muy honestos con ella.

"Todos son hermosos, tu mejor look siempre será tu sonrisa", "Sin mentir todos muñeca porque todo lo que te pones lo sabes lucir", "En todas te ves hermosa", le escribieron a la famosa de Suelta la Sopa.

Recordemos que Carolina Sandoval no solo ha sido elogiada por sus atuendos, ya que también ha sido bombardeada con malos comentarios por usar ropa un poco atrevida con la cual enseña de más por lo que le han pedido que no lo haga, aunque ella no le teme al que dirán.

Carolina Sandoval es una reconocida presentadora de televisión originaria de Caracas, Venezuela cuenta con 46 años de edad y es la conductora estrella del programa de espectáculos Suelta la Sopa, también se le conoce como La Venenosa, pues en cuestión de opinar sobre algún escándalo ella no se guarda nada.

Por si fuera poco en más de una ocasión se ha metido en problemas con otros artistas por su manera tan despiadada de opinar y aunque le han escupido hasta en la cara, ella sigue siendo la reina de la emisión.

La Venenosa no solo se ha desempeñado como conductora, pues desde hace tiempo decidió probar suerte en el mundo empresarial gracias a las fajas, con las cuales logra una cintura perfecta teniendo gran éxito en el mercado de la belleza.

En Instagram cuenta con más de dos millones de seguidores, quienes son testigos de las ocurrencias de La Venenosa a quien le encanta estar en contacto con sus fans cuando no está trabajando, pues es una mujer muy ocupada.

Su familia también es pieza clave en su vida, ya que es madre de dos hijas jóvenes las cuales han aparecido en las publicaciones de su madre, mientras que en el terreno amoroso está casado con Nick Hernández.

Actualmente la mujer vive en la ciudad de Miami, donde lleva una vida maravillosa.

