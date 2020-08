Carolina Sandoval revela el daño emocional que le provocó el salir de Suelta la Sopa

Hace ya un mes que Carolina Sandoval, mejor conocida como "La Venenosa", salió de manera inesperada del programa Suelta la Sopa de la cadena hispana Telemundo. En una reciente emisión de "El almuerzo con Caro" (que lleva a cabo a través de sus redes sociales), la conductora de televisión tuvo una charla con la psiquiatra Asquiel Machado, donde confesó a todos sus seguidores el daño emocional que todo esto le ha causado.

El pasado 20 de julio Carolina Sandoval regresó al foro de Suelta la Sopa, luego de estar trabajando desde casa por varias semanas, como medida de precaución ante la pandemia. A su regreso se enteró que unas personas del staff estaban contagiadas de COVID-19 y ante esto, tuvo gran preocupación por su salud y por la de su mamá quien vive con ella, ya que es considerada persona de alto riesgo porque sufre Parkinson fase 2. "La Venenosa" expresó en su live: "de lo único que me arrepiento es de lo que me ha podido pasar y de que mis hijas se han podido quedar huérfanas".

Perder un trabajo o irte de un lugar no es del mismo tamaño que morirte o quedar en una cama postrado, si causaron daños emocionales en mí, eso fue muy evidente, quienes vieron mi en vivo hace un mes, yo estaba totalmente descompuesta, no era yo, yo tengo ese en vivo guardado.

En aquel momento Carolina Sandoval pidió a la producción de Suelta la Sopa regresar a trabajar desde casa, sin embargo, supuestamente no le dieron permiso. Al día siguiente la venezolana no se presentó a trabajar desde el foro, lo que tuvo consecuencias. La conductora de televisión estaba lista para hacer su enlace al programa desde su hogar, pero unos minutos antes le notificaron que no entraría al aire, lo que provocó su molestia e indignación.

Carolina Sandoval asegura no guardar rencor en su corazón.

En "El almuerzo con Caro", la también llamada "Reina de las fajas", manifestó que recibió la llamada de que no entraría al aire (10 minutos antes) por parte de una persona que no sabe ni cuándo fue la última vez que habló con ella. Ninguno de sus amigos del programa se tomó la molestia de avisarle.

La psiquiatra Asquiel Machado le dijo: "no tiene sentido que te hagan una llamada 10 minutos antes de salir al aire para decirte: '¿sabes qué? no vas a salir al aire', cuando tienes 7 años saliendo al aire a esa hora". Asimismo Carolina Sandoval reveló que en varias ocasiones sufrió ataques de pánico, antes de llevarse a cabo alguna de las emisiones de Suelta la Sopa. "Gracias a ti nunca muchas veces no faltaba a mi trabajo y la gente ni se enterada que yo estaba en ataques de pánico".

Cabe recordar que tras enterarse que estaba fuera de Suelta la Sopa, Carolina Sandoval realizó un Instagram Live donde "explotó" contra la productora del programa ante lo ocurrido. "Fue una decisión tomada sin mi consentimiento, pero Juan Manuel si puede estar transmitiendo en su casa, a quien quiero mucho y por supuesto que tiene que estar en su casa porque viene de padecer cáncer. Dios está en control pero no se lo que vaya a pasar después de hoy. Ya las relaciones vienen un poco tensas desde hace un tiempo, hay unas cosas que manejan de forma confidencial y otras cosas que no son confidencial. En mi casa nada es confidencial, en mi casa las puertas se abrieron para ustedes".

La conductora de televisión continuó diciendo en aquel live: "tengo que agradecer a la familia de Telemundo, principalmente a los ejecutivos, a quienes les tiene mucho cariño y respeto, los cuales estuvieron de acuerdo que hiciera Suelta la Sopa desde mi casa. Hay una persona a quien quiero mucho que sí le comenté la enfermedad de mi mamá, porque cuando me enteré que ella tenía Parkinson, no lo podía creer, y solamente les pido sus oraciones para con mi familia, que el resto de nosotros no es el Covid-19 porque nos estamos cuidando".

