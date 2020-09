Carolina Sandoval revela uno de sus trucos para lucir delgada, envolverse el abdomen con plástico

Carolina Sandoval ha manifestado en repetidas ocasiones estar muy orgullosa del cuerpo que tiene, con todo y sus estrías. "La Venenosa" contó en uno de sus recientes videos en sus redes sociales, que aunque ama su anatomía, en ocasiones quiere hacer menos evidente los kilos que tiene de más.

La conductora de televisión Carolina Sandoval, conocida como "La Venenosa", inició esta semana con toda la actitud. "Mi gente bella gocen de la vida, disfruten la mañana y no dejen que nada ni nadie les quite la sonrisa, los amo". En un video que publicó en su feed de Instagram, la también llamada "Reina de las fajas", compartió con sus fans su rutina diaria, donde además reveló uno de sus trucos para lucir más delgada.

Para nadie es un secreto que Carolina Sandoval es una amante de las fajas y en sus redes sociales, se pueden encontrar muchos videos donde muestra como ponérselas. Pero para obtener un efecto extra al momento de lucir su cuerpo y a la vez quemar varias calorías, "La Venenosa" envuelve su abdomen con plástico, para lograr un efecto sauna.

Primero Carolina Sandoval se colocó sobre su abdomen una crema que obtuvo al congelar una penca de sábila; posteriormente se envolvió el abdomen con plástico. Al final la conductora de televisión se colocó su traje de baño con comportamiento de faja. Mientras llevaba a cabo este procedimiento, "La Venenosa" manifestó:

Indiferentemente que uno tenga su grasita maravillosa, producto de la comida o producto de embarazos, uno puede simplemente querer hacerla menos evidente, no pasa nada, no se trata de no tener complejo...me voy a poner suficiente papel porque quiero envolverme y hacer el efecto sauna.

Carolina Sandoval dejó muy en claro a todos sus seguidores, que no por el simple hecho de envolverse con ese plástico o ponerse una faja, quiere decir que ya estas delgada, resaltando que todo eso se logra gracias a una disciplina y arduo proceso: ejercicio, alimentación, buenaa actitud, etc. "Me encanta tu energía, eres simpática y eso alegra mucho", "linda, eres tan auténtica", "te vez más delgada", "me encanta verte todos los días Caro, contagias tu buena actitud", son algunos de los comentario por parte de sus fans.

Anteriormente Carolina Sandoval alzó la voz por todas las mujeres que reciben bullying por no tener "el cuerpo perfecto". En uno de sus videos donde usó uno de sus trajes de baño, manifestó: "señores esto es serio, basta ya de meterse con las personas que tienen un determinado peso, basta ya de buscar estereotipos para tratar de minimizar a la gente". La Venenosa dejó muy en claro que aunque no tiene un cuerpo de 90-60-90, ella se pone un traje de baño cuando se le da la gana y no tiene problema alguna, en mostrar sus estrías y celulitis: "esto lo voy a seguir haciendo, porque se que voy a seguir ayudando a mucha gente".