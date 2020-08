México. La conductora de espectáculos Carolina Sandoval sale a tirar la basura en hilo dental y la llaman “payasa”. Luego de colocar un video en Instagram, "La venenosa" es duramente criticada por muchos seguidores y no seguidores en su red social, pues apareció en traje de baño mostrando sus curvas y sin que le importe el que dirán.

La periodista, quien hasta hace pocos días trabajó en el programa "Suelta la sopa", recibe fuertes críticas en Instagram tras mostrar su cuerpo en traje de baño, por ejemplo, un usuario le hace ver que "hace cosas fuera de lugar" y que no van con ella, como el salir a tirar la basura en traje de baño.

Dios, pobre esposo, las mujeres que no se valoran ni se respetan. Ese esposo tuyo tiene las b**** de adorno”. “Disculpa lo que te voy a decir siempre te he seguido, pero siento que ha estas haciendo cosas fuera de lugar, deberías de comportarte de otra manera tienes una familia” y “Qué mujer más payasa”, le expresan.

Hace poco más de un mes Carolina salió inesperadamente del programa "Suelta la Sopa" de la cadena hispana Telemundo y en una reciente emisión de "El almuerzo con Caro", la conductora de televisión charló con la psiquiatra Asquiel Machado y confesó el daño emocional que todo esto le ha causado.

El pasado 20 de julio Carolina regresó al foro de "Suelta la sopa", luego de estar trabajando desde casa por varias semanas como medida de precaución ante la pandemia del coronavirus COVID-19, pero se dio cuenta de que varias personas infectadas trabajaban en el foro del programa.

Pese a la orden que recibió de regresar al foro, no lo hizo al día siguiente y por tal motivo la habrían despedido del programa de espectáculos donde llevaba varios años trabajando ya. La conductora de televisión estaba lista para hacer su enlace al programa desde su hogar, pero unos minutos antes le notificaron que no entraría al aire, lo que provocó su indignación.

En "El almuerzo con Caro", la también llamada "Reina de las fajas" manifestó que en varias ocasiones sufrió ataques de pánico, antes de llevarse a cabo alguna de las emisiones de "Suelta la sopa". "Gracias a ti nunca muchas veces no faltaba a mi trabajo y la gente ni se enterada que yo estaba en ataques de pánico".

Jorge Bernal se mostró molesto

Jorge Bernal, compañero de Sandoval en "Suelta la sopa", confirmó la salida de ella del programa y se mostró molesto por ello. El anunció lo dio en medio de la polémica que se ocasionó con la inesperada y sorpresiva salida de "La Venenosa" de este show de espectáculos de la cadena hispana Telemundo.

A partir de ahora, Carolina Sandoval no seguirá estando con nosotros, ahora, su aporte al show fue enorme y nuestro cariño hacia ella inalterable, desde aquí le deseamos lo mejor en su futuro, el viaje de Suelta la Sopa en compañía de todos ustedes continúa", dijo Bernal.

En una reciente charla con Yoselín Acevedo para "Mamás Latinas", el presentador de televisión manifestó: "lamentablemente, nada es para siempre, a mí me afecta muchísimo ver a una compañera de repente ya no estar a mí lado, me molesta, me afecta, me pone preocupado".

Carolina Sandoval continúa con sus programas como "El almuerzo con Caro" o "El trasnocho con Caro", a través de sus redes sociales.

