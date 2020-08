Carolina Sandoval soltó la sopa y su veneno, dejando en evidencia a Vanessa Claudio ante Telemundo

Carolina Sandoval aseguró en uno de los recientes lives realizados en su cuenta de Instagram, que en su corazón no guarda rencor tras su salida del programa Suelta la Sopa, asimismo contó que Vanessa Claudio y ella tenían una buena relación, esto tras unos rumores publicados por una revista de espectáculos, donde se señalaba que ambas conductoras no se podían ver.

Ante de continuar, cabe recordar que el pasado 20 de julio Carolina Sandoval regresó al foro de Suelta la Sopa, luego de estar trabajando desde casa por varias semanas. A su regreso se enteró que unas personas del staff estaban contagiadas de COVID-19 y ante esto, tuvo gran preocupación debido a que su mamá vive con ella y es considerada persona de alto riesgo porque sufre Parkinson fase 2. "La Venenosa" pidió a la producción regresar a trabajar desde casa como medida de precaución, sin embargo, supuestamente no le dieron permiso. Al día siguiente la venezolana no se presentó a trabajar desde el foro, lo que habría tenido consecuencias. La conductora de televisión estaba lista para hacer su enlace al programa desde su hogar, pero unos minutos antes le notificaron que no entraría al aire, lo que provocó su molestia e indignación.

El 22 de julio Carolina Sandoval realizó un Instagram Live donde "explotó" contra la productora de Suelta la Sopa ante lo ocurrido. "Fue una decisión tomada sin mi consentimiento, pero Juan Manuel si puede estar transmitiendo en su casa, a quien quiero mucho y por supuesto que tiene que estar en su casa porque viene de padecer cáncer. Dios está en control pero no se lo que vaya a pasar después de hoy. Ya las relaciones vienen un poco tensas desde hace un tiempo, hay unas cosas que manejan de forma confidencial y otras cosas que no son confidencial. En mi casa nada es confidencial, en mi casa las puertas se abrieron para ustedes".

La conductora de televisión continuó diciendo en aquel live: "tengo que agradecer a la familia de Telemundo, principalmente a los ejecutivos, a quienes les tiene mucho cariño y respeto, los cuales estuvieron de acuerdo que hiciera Suelta la Sopa desde mi casa. Hay una persona a quien quiero mucho que sí le comenté la enfermedad de mi mamá, porque cuando me enteré que ella tenía Parkinson, no lo podía creer, y solamente les pido sus oraciones para con mi familia, que el resto de nosotros no es el Covid-19 porque nos estamos cuidando".

Carolina Sandoval poco a poco, ha dado a conocer detalles de su salida de Suelta la Sopa. Foto: Instagram @venenosandoval

En una reciente transmisión en vivo en Instagram, Carolina Sandoval aclaró que entre Vanessa Claudio y ella hubo una buena relación durante el tiempo que trabajaron juntas en Suelta la Sopa. Asimismo leyó una serie de mensajes de texto que Vanessa le envió tras su sorpresiva salida

Anteriormente la conductora de televisión originaria de San Juan, Puerto Rico, estuvo entre el panel de presentadores de Suelta la Sopa. En su Instagram Live Carolina Sandoval, conocida como "La Venenosa" o "La reina de las fajas", dijo sobre su relación con la boricua:

Una niña encantadora con quien quisieron ponerme de rival y la verdad, todo era absolutamente mentira, les quiero leer lo que yo le escribí a Vanessa justo antes de irme en el en vivo (el pasado 22 de julio), aunque no lo crean, es impresionante que yo con Vanessa haya tenido una relación tan bonita y se lo dije, que me había gustado conocerla, que no sabía lo que iba a pasar luego del en vivo.

Carolina Sandoval contó que Vanessa Claudio tenía días diciéndole que ella no podía entender, que como era posible que en los picos más altos de la pandemia de COVD-19, la producción de Suelta la Sopa la mandará a la calle. El pasado 23 de julio "La Venenosa" le mandó este mensaje: "quiero decirte que eres muy linda y gracias por la poca o mucha amistad que tuvimos, sigue para adelante y como no sé si les prohibieron o no comunicarse conmigo, me atrevo a adelantarme y a enviarte un abrazo".

Vanessa Claudio se unió a las filas de Telemundo hace unos meses. Foto: Instagram @vanessaclaudio

Posteriormente Carolina Sandoval leyó uno de los mensajes que le envió Vanessa Claudio, asegurando que en el foro de Suelta la Sopa, nadie sabía que estaba pasando con lo de su inesperada salida del programa. Vanessa le escribió:

No te precipites, lo que me digan en la junta, si dicen algo te aviso, pero la suspensión ¿vino por High Hill (productora de Suelta la Sopa) o por Telemundo? Una demanda contra Telemundo te dejaría millonaria.

Carolina Sandoval dejo muy en claro que ella con la empresa Telemundo, no tiene ningún problema: "la gente de Telemundo se portó conmigo espectacular, me dieron las oportunidades que tal vez durante muchos momentos no me facilitaron las personas que me, supuestamente, me manejaban, yo fui feliz en el tiempo que trabajé en Telemundo".

"La Venenosa" dejó en evidencia a Vanessa Claudio ante Telemundo, al leer la conversación donde le menciona a Carolina Sandoval que si demandara a la televisora, la dejaría millonaria. Hasta el momento la también modelo puertorriqueña no ha comentado nada al respecto. Como muchos recordaran hace unos meses Vanessa se despidió del programa Venga Alegría de TV Azteca, al recibir una buena propuesta de trabajo en la cadena hispana Telemundo. Actualmente está como conductora invitada en Un Nuevo Día.

