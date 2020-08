Carolina Sandoval suelta la sopa a Lucía Méndez, sobre su polémica salida del show de Telemundo

Carolina Sandoval habló por primera vez sobre su controvertida salida de Suelta la Sopa. "La Venenosa" llevó a cabo un Instagram Live para llevar a cabo su gustado "El Almuerzo con Caro", donde tuvo como invitada a la cantante y actriz mexicana Lucía Méndez, quien no dudó en preguntarle a la conductora de televisión el por qué se había salido del programa de la cadena hispana Telemundo.

En sus redes sociales Lucía Méndez manifestó haberle sacado la sopa a Carolina Sandoval con respecto a su salida del programa. "La Venenosa" comentó: "esa respuesta te prometo que vas a ser la primera en saberla, en realidad la única puerta que tengo cerrada es la de mi casa para que nadie entre ni nadie salga para que no nos contagiemos así de manera irresponsable. Si en la lista de los contagiados voy a estar, no sé cuándo porque tal vez este virus siga creciendo por la irresponsabilidad de la gente, no me voy a contagiar por irresponsable".

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Durante su charla con Lucía Méndez, la venezolana Carolina Sandoval señaló que en Suelta la Sopa actuaron de mala manera hacia ella. "Cerré un ciclo en mi vida, pero por ahora no te puedo dar detalles porque estoy con temas legales importantes y sabes una cosa, en las leyes de los hombres y en las leyes de Dios la última palabra la va a tener Dios y todo el mundo que sabe que hizo mal y de qué manera actuaron, porque todo está documentado, lo saben y el público es el que manda".

Carolina Sandoval contará todo lo ocurrido en su momento. Foto: Instagram @venenosandoval

Hace unos días Jorge Bernal, conductor de Suelta la Sopa, fue el encargado de dar a conocer que Carolina Sandoval ya no estaría en el programa. "Suelta la Sopa, hablando de transparencia, es un programa muy transparente, y este programa es un viaje que iniciamos en compañía de la querida audiencia. Ustedes en casa, las personas que ven Telemundo, hace ya siete años comenzamos Suelta la Sopa, y en este viaje hemos tenido distintos compañeros".

A partir de ahora, Carolina Sandoval no seguirá estando con nosotros. Ahora, su aporte al show fue enorme y nuestro cariño hacia ella inalterable, desde aquí le deseamos lo mejor en su futuro, el viaje de Suelta la Sopa en compañía de todos ustedes continúa.

Carolina Sandoval estuvo en Suelta la Sopa durante siete años. Foto: Instagram @venenosandoval

¿Qué fue lo que pasó con Carolina Sandoval en Suelta la Sopa? Por varios meses estuvo haciendo transmisiones para el programa desde su hogar, ante la pandemia del COVID-19. El pasado lunes 20 de julio Carolina regresó al foro pero al enterarse que unas personas del staff estaban contagiadas, tuvo gran preocupación debido a que su mamá vive con ella y es considerada persona de alto riesgo por el Parkinson que le fue diganosticado.

Carolina Sandoval pidió a la producción de Suelta la Sopa regresar a trabajar desde casa como medida de precaución, sin embargo, supuestamente no le dieron permiso. Ante esto, "La Venenosa" no se presentó a trabajar desde el foro, lo que habría tenido consecuencias. La conductora de televisión estaba lista para hacer su enlace al programa desde su hogar, pero unos minutos antes le notificaron que no entraría al aire, lo que provocó su molestia e indignación.

Al negársele entrar al aire en Suelta la Sopa, Carolina Sandoval llevó a cabo un Instagram Live donde "explotó" en contra de la producción. "Fue una decisión tomada sin mi consentimiento, pero Juan Manuel si puede estar transmitiendo en su casa, a quien quiero mucho y por supuesto que tiene que estar en su casa porque viene de padecer cáncer. Dios está en control pero no se lo que vaya a pasar después de hoy".

Ya las relaciones vienen un poco tensas desde hace un tiempo, hay unas cosas que manejan de forma confidencial y otras cosas que no son confidencial. En mi casa nada es confidencial, en mi casa las puertas se abrieron para ustedes.

También te puede interesar:

Carolina Sandoval "La Venenosa", habla de su supuesta salida del programa Suelta la Sopa de Telemundo

Jorge Bernal confirma la salida de Carolina Sandoval, "La Venenosa", del programa Suelta la Sopa

Carolina Sandoval muestra cómo se pone una de sus fajas y causa gran sensación en redes sociales