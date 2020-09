Carolina Sandoval, usando un diminuto bikini rosa, defiende sus celulitis

Carolina Sandoval dejó muy en claro en uno de los recientes episodios de "El Trasnocho con Caro", que tener celulitis no es pecado, pero si lo es el bullying que hacen algunas personas a las mujeres que no tienen el "cuerpo perfecto". La ex conductora del programa Suelta la Sopa llevó a cabo uno de los programas que realiza a través de sus redes sociales, usando un diminuto bikini rosa, orgullosa de mostrar su cuerpo.

"No es pecado tener celulitis, ok", expresó Carolina Sandoval, "La Venenosa", en la descripción de su post. "A lo largo de todo este tiempo que vengo haciendo estos trasnochos tan liberadores, encuentro que existe gente que vive en la eterna ridicules no solo de meterse con el aspecto físico de alguien, sino que parece que de verdad su único oficio es buscar destruir la seguridad de personas vulnerables".

Hoy quiero invitarlas a sentirte heroínas de este mundo tan 'fisiquista'. Las amo y recuerden que son más que unas piernas llenas de celulitis o lo que sea, agradece tenerlas y date cuenta que la gente básica trata de minimizarte con cosas sin importancia.

Carolina Sandoval, mejor conocida como "La Venenosa" o "La reina de las fajas", alzó la voz por todas aquellas mujeres que sufren o han sufrido de bullying por su apariencia física. Tras dar su fabulosa bienvenida a "El Trasnocho con Caro", la conductora de televisión comentó: "si la gente todavía sigue creyendo que es pecado agarrar y salir en las redes sociales con celulitis o con un poquito de barriga, por lo que sea que la tenga, mi amor, pajaritos a volar, te voy a explicar porqué, ya basta del bullying, basta de burlarse de las mujeres porque tienen celulitis, porque tienen estrías".

"La Venenosa" agradeció a Dios, ya que aseguró que cada vez que ella se pone un traje de baño, Dios le manda un mensaje para compartir a sus seguidores y a sus haters. "Es que yo no me canso de ver los mensajes que viven enviando".

Tú crees que a mí me da pena mostrar lo que yo tengo, a mí me da alegría poder ser una representante de las mujeres de carne y hueso, de las que agarran y se sienten orgullosas y se montan donde sea para agarrar y decir: 'este es mi cuerpo, este es el cuerpo que yo tengo'.

Carolina Sandoval y uno de sus controvertidos post, usando traje de baño. Foto: Instagram @venenosandoval

Aunque constantemente recibie crueles comentarios a través de redes sociales, Carolina Sandoval resaltó que ella no cae en el mismo juego: "tú crees que yo te voy hacer bullying a ti: 'mira, como tiene el cerebro, mira como agarra y piensa de las personas normales como tú', eso si sería pecado, eso si debería ser horrible y señalado y no para que te hagan bullying, porque yo no apoyo el bullying en ninguna de sus definiciones".

Carolina Sandoval recibe muchas críticas por usar traje de baño; en repetidas ocasiones ha dejado muy en claro que a ella nadie le va a decir que y no usar. "Basta ya de meterse con las personas que tienen un determinado peso, basta ya de buscar estereotipos para tratar de minimizar a la gente". La conductora de televisión manifestó que aunque no tiene un cuerpo de 90-60-90, ella se pone un traje de baño cuando se le da la gana y no tiene problema alguna en mostrar sus estrías y celulitis.

Esto lo voy a seguir haciendo, porque se que voy a seguir ayudando a mucha gente, con celulitis o sin ellas, con estrías o sin ellas, tengo un poquito de estrías por haberle dado seno a mi hija Bárbara, a mi bebé María Victoria, yo estoy aquí para seguir promoviendo que tú que estás ahí, tengas autoestima.

"Tienes toda la razón, hay que enseñar especialmente a nuestros hijos la verdadera definición de belleza, entre muchas cosas, para evitar el bullying y tanto suicidio entre jóvenes", "gracias a ti aprendí a decirme: 'pero que linda me veo' y me lo creo, saludos hermosa", "eres la más bella, eres una representante más inteligente y humana de la belleza femenina, Dios te bendiga siempre, me encanta seguir tus locuras", son algunos de los comentarios en el reciente "Trasnocho con Caro" de Carolina Sandoval.

