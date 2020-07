Carolina Sandoval y el video que provocó su salida del programa Suelta la Sopa de Telemundo

Aunque no se ha anunciado de manera oficial, todo indica que Carolina Sandoval "La Venenosa" quedó fuera de Suelta la Sopa que se transmite en la cadena hispana Telemundo. Por varios meses estuvo haciendo transmisiones para el programa desde su hogar, ante la pandemia del COVID-19. El pasado lunes 20 de julio Carolina regresó al foro pero al enterarse que unas personas del staff estaban contagiadas, tuvo gran preocupación debido a que su mamá vive con ella y es considerada persona de alto riesgo porque sufre Parkinson fase 2.

Carolina Sandoval pidió a la producción de Suelta la Sopa regresar a trabajar desde casa como medida de precaución, sin embargo, supuestamente no le dieron permiso. Ante esto, "La Venenosa" no se presentó a trabajar desde el foro, lo que habría tenido consecuencias. La conductora de televisión estaba lista para hacer su enlace al programa desde su hogar, pero unos minutos antes le notificaron que no entraría al aire, lo que provocó su molestia e indignación.

Al negársele entrar al aire en Suelta la Sopa, Carolina Sandoval llevó a cabo un Instagram Live donde "explotó" en contra de Telemundo. "Fue una decisión tomada sin mi consentimiento, pero Juan Manuel si puede estar transmitiendo en su casa, a quien quiero mucho y por supuesto que tiene que estar en su casa porque viene de padecer cáncer. Dios está en control pero no se lo que vaya a pasar después de hoy".

Ya las relaciones vienen un poco tensas desde hace un tiempo, hay unas cosas que manejan de forma confidencial y otras cosas que no son confidencial. En mi casa nada es confidencial, en mi casa las puertas se abrieron para ustedes.

"Tengo que darle agradecer a la familia de Telemundo, principalmente a los ejecutivos, a quienes les tiene mucho cariño y respeto, los cuales estuvieron de acuerdo que hiciera Suelta la Sopa desde mi casa. Hay una persona a quien quiero mucho que sí le comenté la enfermedad de mi mamá, porque cuando me enteré que ella tenía Parkinson, no lo podía creer, y solamente les pido sus oraciones para con mi familia, que el resto de nosotros no es el Covid-19 porque nos estamos cuidando", manifestó Carolina Sandoval en su live. Ante esto High Hill Entertainment, productora que es creadora de "Suelta la Sopa", habría decidido prescindir de sus servicios.

La mañana de este lunes Carolina Sandoval compartió en su feed de Instagram una fotografía junto a su mamá Amalia Sandoval, foto que se tomaron en diciembre de 2019 en una visita que hicieron al Museo del Louvre en París, Francia. En dicho post resaltó que su progenitora es su prioridad. "Mamita créeme que cada vez que la veo me siento muy feliz y agradezco a Dios enormemente, por la bendición de tenerte y la dicha de poder seguir recorriendo el mundo juntas de la mano, antes hace algunos añitos me enseñaste a caminar y hoy te doy mi apoyo para que te sostengas en mí todas las veces que sea necesario. Te amo con la vida y no existe nada, absolutamente nada que me haga ponerte en otro lugar sino en el que mereces mi reina madre y no necesito ponerte como excusa ante ninguna decisión porque eres mi prioridad".

Mi dulce y a la vez disciplinada Amalia, gracias por enseñarme junto a mi papá valores que no todas las personas tienen como prioridad y nosotros tenemos como estilo de vida: respeto, empatía, honestidad, compasión y amor.

Asimismo Carolina Sandoval informó a sus miles de seguidores que pronto dará a conocer las razones de su salida de Suelta la Sopa. "Mi gente, por razones que conocerán luego, no puedo hablar ahora, obvio que ustedes han estado hasta en el nacimiento de mis hijas, almuerzos y en mis idas al baño, créanme que ahora no será la excepción, todo a su tiempo".

Carolina Sandoval, "La Venenosa", junto a su mamá. Foto: Instagram @venenosandoval

En otros de sus post en su cuenta de Instagram, Carolina Sandoval compartió este mensaje ante su salida de Suelta la Sopa de la cadena Telemundo: "mujer sonríe, agradece, no te dejes pisotear, no te dejes maltratar ni verbalmente y menos emocionalmente, no caigas en el juego de decir que 'sí' cuando quieres decir que no en ningún aspecto de tu vida, no creas que por ser mujer tienes menos privilegios, recuerda, tus derechos que por cierto están escritos en la ley de Dios y en la de los hombres, recuerda que todos somos iguales y hasta la pandemia nos lo ha certificado, mujer aprovecha cada espacio de este mundo para que tu voz sea escuchada".

Si, la voz que Dios te dio para defender tus derechos. Mujer la zona de confort nunca es buena y aunque seas señalada, recuerda a las grandes mujeres que a lo largo de la historia han dejado huella por ser congruentes, coherentes y consistentes, no vayas por la vida nada más caminando como en pasarela, créeme que al final del día se siente bien.

Carolina Sandoval es originaria de Caracas, Venezuela. Foto: Instagram @venenosandoval

