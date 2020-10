Carolina Sandoval y su adorable hija Amalia Victoria conquistan las redes con sus outifts de limones

La conductora de televisión Carolina Sandoval comparte en sus redes sociales diversos contenidos como "El trasnocho con Caro", "El almuerzo con Caro", fotografías usando uno de sus trajes de baño, parte de su estilo de vida, momentos familiares y mucho más. Dicho contenido es gusto de mucho y de otros, no tanto. Sin duda alguna algo que sus millones de seguidores disfrutan, es cuando comparte fotos o videos juntos a sus adorables hijas.

Recientemene la conductora de televisión Carolina Sandoval publicó un video junto a su hija Amalia Victoria. En dicho video madre e hija convirtieron la habitación de la pequeña, en toda una pasarela. Algo que llamó mucho la atención, fueron los vestidos de limones que usaron. Asimismo "La Venenosa" compartió una de las lecciones que les ha enseñado a sus hijas:

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Y si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, eso es lo que siempre les digo a mis hijas. Hoy estamos Amalia Victoria y yo con estos outfits de limones, ella es un limonada muy dulce. Saben una cosa, si algo que me enseñan mis hijas a diario, es que todo es para divertirnos y hoy, estamos modelando en casa.

Sin duda alguna la pequeña y hermosa Amalia Victoria de cuatro años de edad, acaparó todas las miradas en el video que compartió su mamá Carolina Sandoval. Su dulce mirada y la manera en que modelaba su vestido de limones; la niña completo su outfit con un moño blanco en su cabello.

"Que lindas", "bellas", "eres una persona con mucho amor y cariño, Dios te bendiga a toda la familia", "amé sus vestidos", "así si me gusta verte y tú niña me encanta, esa es la imagen que me gusta ver, sé que promocionas tus trajes de baño y te felicito por eso, en fin, disfruta tu vida como quieras, actitud tienes y tomaré siempre lo bueno de los demás", "ayer pasé por tu casa y me tiraste un limón, el limón cayó en el suelo y el sumo en mi corazón", "tan hermosa, me encanta la alegría que irradia una nena feliz en una familia con mucho amor, te admiro mucho Caro", "preciosas, te admiro tanto, mujer de carácter, humildad, bella por dentro y por fuera, un gran ser humano", son algunos de los comentarios que recibió Carolina Sandoval en el video que publicó junto a su hija Amalia Victoria.

Y como era de esperarse, hubo personas negativas: "parecen piñatas, esa niña en pañales va igual que corre para verse como la madre". Cabe mencionar que Amalia Victoria es fruto del amor y el matrimonio de la conductora de televisión con Nick Hernández.

Carolina Sandoval junto a su hija pequeña y su esposo Nick Hernández. Foto: Instagram @venenosandoval

En junio pasado la hija menor de Carolina Sandoval cumplió cuatro años de vida. Amalia Victoria tuvo una celebración virtual desde su hogar vestida como La Bella, su princesa de Disney favorita. En sus redes sociales la ex conductora del programa Suelta la Sopa de la cadena Telemundo, compartió este hermoso mensaje: "que felicidad Dios poder sonreír con esta muñeca que llegó a nuestra vida para hacernos aún más felices, les digo que aún no puedo entender como uno pierde tanto tiempo en gastar tiempo valioso de otra forma que no sea siendo feliz con los que estarán siempre".