Carolyn Smith, mamá de Will Smith, habla sobre el altercado de su hijo con Chris Rock en los Óscar

Will Smith no solo ganó el Premio Óscar como "Mejor actor", en la ceremonia que llevó a cabo la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas el pasado fin de semana, sino también protagonizó un momento de mucha tensión, el cual ha dado mucho de que hablar. El protagonista de la película biográfica "King Richard", defendió a su esposa Jada Pinkett Smith de una broma que hizo el comediante Chris Rock, haciendo referencia a la alopecia que padece desde hace varios años.

El actor estadounidense, de 53 años de edad, subió al escenario para abofetear a Chris Rock en plena transmisión en vivo de los Óscar. La señora Carolyn Smith, mamá de Will Smith, dio sus primeras declaraciones sobre el altercado de su hijo con la persona que humilló a su nuera Jada Pinkett Smith.

En una entrevista con WPVI, afiliada de CNN, manifestó que el protagonista de la serie cómica "El príncipe del rap", era una persona muy sociable y al igual que muchas personas, se sorprendió al ver la reacción que tuvo.

Esta es la primera vez que lo he visto explotar de esa manera, salirse de control, la primera vez en toda su vida.

Contó que cuando se llevaba a cabo la ceremonia de La Academia, ella estaba en su casa, en los suburbios de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, con un grupo de amigas en un taller de costura, tal y como su hijo había comentado en su discurso al ganar el Premio Óscar.

En la entrevista antes mencionada, Carolyn Smith compartió el orgullo "de que él sea él, sé cómo trabaja, lo duro que trabaja, había estado esperando y esperando y esperando, cuando escuché su nombre (al ganar el Óscar), yo solo dije: '¡sí!'".

¿Qué fue lo que Chris Rock dijo sobre la esposa de Will Smith?

En una parte de la ceremonia de premiación, Chris Rock hizo una broma sobre Jada Pinkett Smith, al verla con la cabeza rapada. "Jada, te amo. 'GI Jane 2', no puedo esperar a verlo". Sus palabras no fueron del agrado de su agrado y ni de su esposo Will Smith.

Cabe mencionar que el comediante, hizo este comentario haciendo mención de la película de 1997 "GI Jane", protagonizada por Demi Moore, quien se afeitó la cabeza para interpretar a una candidata ficticia a los Navy Seal.

Will Smith subió al escenario y le dio un golpe a Chris Rock en el rostro, regresó a su asiento y le gritó al comediante que dejara en paz a su esposa. Chris respondió que solo estaba haciendo una broma de "GI Jane", a lo que el ganador del Óscar le respondió: "mantén el nombre de mi esposa fuera de tú (improperio) boca".

La multitud dentro del Dolby Theatre quedó en silencio, percatándose que esto no era una actuación. Anteriormente, la actriz ha comentado lo difícil que ha sido para ella lidiar con su enfermedad que le ha provocado la caída de su cabello.

Un día después de su triunfo en los Premios Óscar, Will Smith se disculpó con Chris Rock a través de un comunicado.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué, estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad".