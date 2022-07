"Casi me cuesta la vida": Thalía habla sobre su enfermedad Lyme

El eritema migratorio es una de las características de la enfermedad de Lyme, aunque no todas las personas con enfermedad de Lyme desarrollan este sarpullido. A algunas personas les sale este sarpullido en más de un lugar en sus cuerpos.

La erupción en la piel o sarpullido (eritema migratorio) se expande lentamente durante días y puede extenderse alrededor de 30 cm (12 in) de ancho. Por lo general, no produce picazón ni dolor, pero puede sentirse caliente al tacto.

Es importante aclarar que no todas las personas que son picadas por garrapatas contraen la enfermedad porque para que esto ocurra, la garrapata debe ser portadora.

"La enfermedad de Lyme casi me cuesta la vida. Pero más puede la fe en Dios y el amor por la vida", señaló Thalía . El video recibió más de 2.3 millones de reproducciones y generó diferentes reacciones, entre estas, estuvieron quienes se cuestionaron más sobre el tema y otros que le enviaron sus mejores deseos y todo el apoyo para que siga saliendo adelante.

México.- Fue en el año de 2008 cuando la cantante mexicana, Thalía , dio a conocer que padecía la enfermedad de Lyme , una infección bacteriana transmitida por las garrapatas, la cual, de no tratarse, puede llegar a provocar graves problemas de salud.

Gilberto Coronel Periodista Web

