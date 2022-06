¡Casi se desmaya! Con gran profesionalismo, Belinda hizo su concierto en el Machaca Fest, pese a sentirse mal de salud

Monterrey.- El pasado fin de semana se llevó a cabo el Machaca Fest, un festival de música, arte y tradiciones norteñas que se lleva a cabo anualmente en Monterrey desde 2011, donde Belinda figuró como uno de los artistas más aclamados, pues el evento marca su esperado regreso a los escenarios.

La cantante española nacionalizada como mexicana logró robarse la atención de todos durante su presentación, pues hubo una recopilación de sus mejores canciones, incluso, deleitó a los presentes con algunos temas infantiles como 'Sapito', 'Cómplices el rescate', 'Amigos por siempre', entre otros.

Pero no todo fue color de rosa para Belinda y los presentes, debido a que en cierto momento del festival, la cantante de 32 años de edad comenzó a sentirse mal mientras estaba en el escenario, pues sufrió de problemas de salud que casi la llevan a desmayarse.

Belinda estuvo a punto de desvanecerse debido a una baja de presión, pues no estaba al cien por ciento al subirse al escenario, sin embargo, se negó a cancelar el concierto por sus fans, a quienes les pidió disculpas luego de sentirse mareada y tener que pedirles un minuto para recuperarse y poder continuar.

Me estoy sintiendo un poco mareada y no me quiero bajar del escenario; así que me hacen un favor y cantante esta canción por mí, y yo me siento aquí con ustedes, hasta que me sienta un poquito mejor", compartió.