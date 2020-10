Casimiro Zamudio: "Estuve en un hilo entre la libertad y el libertinaje"

Mazatlán. Casimiro Zamudio, de su Majestad Mi banda El Mexicano, en entrevista con DEBATE comparte situaciones de su vida personal y profesional que lo han hecho crecer como artista, pero también madurar. "Estuve en un hilo entre la libertad y el libertinaje", destaca por ejemplo.

Casimiro Zamudio, músico y cantautor de temas como Ramito de violetas y No bailes de caballito, también señala que a sus 67 años de vida está orgulloso de sus logros y tiene ganas de seguir brillando en los escenarios. Aunque la vida lo ha colmado de muchos logros, también le ha dado golpes duros como haber enfrentado las muertes de sus padres, y de Jazmín, quien fue su esposa.

La vida me ha tratado muchísimo más bien que mal, desde que tengo uso de razón. No he carecido de nada, tuve unos padres bondadosos y nunca me ha faltado nada hasta la fecha, gracias a Dios", comenta el cantautor de éxitos musicales como Ramito de violetas y No bailes de caballito.