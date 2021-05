Cassandra Sánchez Navarro encanta en El Dragón, serie de Netflix

Siguiendo el camino a la actuación, a sus sueños y metas, la actriz Cassandra Sánchez Navarro ha destacado en cada una de las producciones en donde ha participado, robándose el cariño del público. Ahora se encuentra en la serie de Netflix El Dragón: El regreso de un guerrero, que vuelve a las pantallas de Las Estrellas para la transmisión de su segunda temporada.

En entrevista para DEBATE, la actriz explica la evolución de su personaje Chisca, que no solo tuvo que afrontar cuestiones internas, sino también físicamente vivió un cambio radical para interpretarla. Además, adelanta que vienen en camino tres películas para lo que resta de este 2021 y parte del 2022.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

¿Qué es lo que te ha dejado esta pandemia?

La verdad, he aprendido mucho, he aterrizado muchas cosas y he podido arreglar cosas de mí. Encontré el amor, así que no me siento tan mal, no le pasó nada a mi familia ni a mí, con lo cual he estado muy agradecida. Me tocó el regalo de ya poder trabajar, y además muy enamorada.

Leer más: La melena de Marco Antonio Solís, "El Buki", está asegurada, y esto es lo que cuesta

¿Regresa la serie ‘El dragón: El regreso de un guerrero’ a las Estrellas?

Definitivamente fue un gran reto, este personaje me deja cada pedacito de mi ser y pues le invertí todo mi corazón, mi tiempo, todo, para lograr lo que verán en la pantalla. Para mí fue un gran logro porque como actriz entiendo que me despegué completamente de mí para poder dar vida a alguien más, y espero que así sea. Fue una experiencia muy increíble.

¿Cuál ha sido el aprendizaje y lo que te ha marcado el personaje de Chisca Gasca?

Chisca, en particular, me dejó mucho agradecimiento por mi vida personal, porque está traumada por una relación, entonces Chisca no es nada fácil. Pero me gusta que ella lo puede traspasar al final de la serie y poder terminar el proyecto así me da mucho gusto, entonces me puedo ir satisfecha que se acabó la historia. La verdad, esta temporada es mi favorita, vienen cosas increíbles y estoy emocionada de poder compartirlo con ustedes.

¿Vienen más proyectos en camino?

Leer más: Un cáncer de médula acaba con la vida del actor Charles Grodin

Sí, al final de año creo que ya se va estrenar por plataformas una película que protagonicé El peligro en tu mirada, una producción de Raúl Caballero (Las malcriadas, 2017). Trabajé en una película en Chile a principios del año que va para la pantalla grande, y también

acabo de terminar una que se llama Enfermo amor, del director Marco Polo Constandse; esa no sé cuándo vaya a salir, la acabamos de terminar. Hay mucho cine, agradecida de que tengo trabajo y que la vida me sigue dando tanto.