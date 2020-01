Cattitude de Miley Cyrus, la peor canción del 2019 según Forbes

Miley Cyrus lanzó el tema "Cattitude" en colaboración con la afamada drag queen RuPaul, canción que forma parte de "She is coming", EP de la cantante estadounidense. Dicha canción ocupa el primer lugar de la lista de las peores canciones del 2019, según la revista Forbes, debido a que la letra "es más horrible que cualquier insulto existente".

Los críticos de Forbes señalan que "si nunca has escuchado esta abominación antes, no la reproduzcas, cierra tu laptop y lánzala en el cuerpo de agua más cercano para que la tentación no te gane"

Si por cualquier circunstancia ya tuviste la mala suerte de escuchar este track, ya sabrás que la letra es más horrible que cualquier insulto existente.

La letra de la canción "Cattitude" habla del empoderamiento femenino, del cual Miley Cyrus ha demostrado ser una fiel creyente, pero, al parecer, para los críticos esto no ha sido suficiente.

El segundo lugar de la lista de peores canciones de 2019 lo ocupa Kanye West con "Closed on sunday". Los críticos de la revista dijeron: "West sabe cómo escribir un memorable coro, pero aunque tengas el mejor ritmo, las torpes metáforas lo arruinaron todo, esta es una balada religiosa sin nada de crecimiento que da risa y además, frustra el oído con un horrible final".

La tercera posición le pertenece a la artista de la década, Taylor Swift con su colaboración junto a Brendon Urie, "Me!".

La canción es la peor manera de comenzar la promoción de un álbum. Los fans y haters de la cantante estuvieron de acuerdo en que es uno de los peores temas de Swift con vibras de caricatura Disney y letras demasiado infantiles.

"La dupla Swift y Urie sonaba como una colaboración realizada en el cielo, pero el resultado es muy distinto debido al total cambio de estilo de Brendon para la canción", manifestaron los críticos de Forbes.

Katy Perry, Avril Lavigne, Liam Payne y Ed Sheeran también forman parte de esta lista.