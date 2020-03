Caztro cristaliza sus sueños de la mano con Sony Music México

Caztro, la nueva revelación de la música independiente, comienza una nueva etapa en su caminar por el mundo de la música; recientemente el joven cantautor firmó contrato con Sony Music México. "Desde que era solo un niño soñaba con este momento, no sabía cuánto tardaría y la verdad no me interesaba saberlo pues yo sólo sabía que algún día estaría aquí", expresó al respecto.

"El día de hoy firmo con mi primer disquera Sony Music México; gracias Marco Bazo por creer y enamorarte de este proyecto tanto como yo, me siento como un bebé bien feliz. No sé exactamente como expresarlo, pero cómo les explico que yo veía este sello en los discos de mis artistas favoritos y ahora soy parte de esta familia", manifestó Caztro.

El intérprete contó en sus redes sociales que ha vivido tantas cosas y sacrificado tanto, pero este proceso lo disfruta a diario "pues cada momento ha valido la pena, he llorado por miedo y felicidad a la vez porque no sé que me espera pero sé que sucederán cosas más grandes de lo que en este momento puedo imaginar y sé que si llegan a mi vida es porque estoy preparado y puedo con lo que sea que venga".

Me he dado cuenta que el amor me rodea de mil maneras y una de ellas es Dios, pues el se ha encargado de poner ángeles en mi camino a los cuáles quiero agradecer.

Además de agradecer a su mánager Chucho Pedroza, Caztro agradece a cada uno de sus fans, "gracias a ti que estás leeyendo esto y has escuchado mi música, la has dedicado, te ha acompañado en buenos y malos momentos o simplemente te has puesto a cantar y bailar sin preocuparte del mundo. Gracias por tanto amor y por siempre estar para mí".

Gracias al amor pues gracias al amor he podido vivir muchas historias con las cuáles he creado mis canciones, mi arte, mi carrera y mi persona.

"Gracias al amor he conocido a toda la gente que me rodea y he podido transmitir cada sentimiento con la gente que me escucha, gracias al amor he solucionado cada uno de mis problemas pues creo que no hay mejor solución que amar y decir las cosas directas desde el corazón. Soy feliz y es gracias a ustedes. Sin nada más que agregar solo le quiero decir al pequeño Victor de 7 años que todo se hará realidad, que comience la historia".

Caztro ha compartido escenario con artistas como Sebastián Yatra, Morat, Sofía Reyes, Kalimba, Playa Limbo, Manuel Medrano entre otros. Anteriormente se presentó en la Ciudad de México ante más de 10 mil personas en un evento con causa, para ayudar a niños con discapacidades auditivas y visuales, compartiendo escenario con Reik.

La curiosidad por la musica comenzó en Caztro desde pequeño; es el compositor e intérprete de todos sus temas como "Ese no sé qué", "Dos dos, tres" y "Flor de mi jardín", que se han posicionado en las playlists mas importantes en las plataformas digitales.

"Ese no sé qué" alcanzó el Top 22 en la playlist "Los 50 mas virales de México" y actualmente "No dejo de buscarte", se encuentra en Top 35 de la misma playlist. Caztro cuenta con más de 25 Millones de reproducciones en Spotify, siendo un artista independiente y con solo un año de haber lanzado sus primeros sencillos.