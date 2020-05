Caztro pregunta a sus fans, ¿qué harías si el mundo se acabara hoy?

Además de llevar a cabo el primer lanzamiento musical tras haber firmado con Sony Music México, el joven cantautor Caztro pone a reflexionar a sus seguidores con "Si el mundo se acabara hoy", su nueva canción.

En una charla para El Debate, el intérprete mencionó al respecto: "nace de esta cuestión de que pasaría si hoy fuera el último día, con quien lo quisiéramos pasar y como lo quisiéramos pasar, en que detalles nos fijaríamos cuando nos dijeran que todo se va acabar".

Pero al final, también tenemos este mensaje de paz, de que bueno que no se acaba el mundo, hay que agradecer por un día más y disfrutar cada día.

Caztro en marzo inició un nuevo proceso de la mano de Sony Music México, disquera con la que firmó contrato y con quien inicia oficialmente su carrera con el lanzamiento de "Si el mundo se acabara hoy". Foto: cortesía Sony Music México

Caztro lanza esta canción en un momento indicado donde millones de personas, tienen más tiempo de pensar y reflexionar, ante el aislamiento social. "Al final no sabes si mañana habrá algo, siempre tienes que dar todo y si harás algo, hacer las cosas bien, no dejar las cosas para lo último", recalcó.

Víctor Castro, nombre real del cantante originario de Monterrey, Nuevo León, contó que si el mundo se acabara hoy la pasaría principalmente al lado de sus papás, "y si existiera la oportunidad de que fuera con más gente, creo que haría una mega fiesta con todos mis amigos y con mi familia".

A 15 días de haber sido lanzado el video musical de este nuevo sencillo, ha obtenido casi 900 mil reproducciones en su canal de YouTube. "La gente se ha identificado tanto con el video como con la canción, con el mensaje que todos estamos disfrutando estos días en nuestras casas con la familia, teniendo un poco más de tiempo que antes".

El cantautor Caztro, de 21 años de edad, se encuentra en una etapa de maduración junto con su proyecto musical, luego de haber firmado con Sony Music México a principios de marzo pasado.

Es una etapa de hacer todo un poco más sólido, ponerle ya pies y cabeza a este proyecto que como todo, estará evolucionando con el paso de los años.

"Siempre vamos a estar revolucionando las cosas que nos llevaron a hacer lo que hacemos, creo que si es un peso importante porque ya hay mucha más gente trabajando enfocada en el proyecto y eso va a repercutir en los resultados que tengamos en los shows, las promociones, la música, los productores, las oportunidades, se vienen muchas cosas para el proyecto, muchos nuevos retos".

Caztro, toda una promesa del pop

Más agradecido y contento no puede estar en estos momentos, ya que la música le está permitiendo vivir de sus sueños. "La música me ha dejado principalmente muchas amistades en otras ciudades y dentro de mi misma ciudad, me ha dejado muchas experiencias bien bonitas las verdad, no he tenido ningún mal sabor de boca, lo más que me ha dejado es la oportunidad de vivir de mis sueños".

Caztro es la nueva revelación del pop de autor; con tan sólo 21 años y un año desde el inicio oficial de su carrera artística ya ha compartido escenario con artistas como Sebastián Yatra, Morat, Reik, Carlos Rivera, Matisse Sofía Reyes, Playa Limbo, Manuel Medrano entre otros.

A pesar de su corta edad su talento lo empezó a desarrollar desde que los seis años. Es así que ya ha compuesto junto a artistas como Chucho Rivas, Juan Solo, SAAK, Los Claxons, Marco Mares, entre otros. Mientras que sus canciones "Ese no sé qué", "Dos dos, tres" y "Flor de mi jardín” se han posicionado en las playlists más importantes de las plataformas digitales, otorgándole millones de reproducciones.

