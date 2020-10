Caztro refleja en sus canciones, lo que muchos han vivido durante la pandemia

Con tan solo 22 años de edad, Caztro compone canciones que difícilmente salen del corazón de toda aquella persona que las escucha. A lo largo de esta pandemia hemos vivido una montaña rusa de emociones y vivencias, y cada una de estas las podemos encontrar reflejadas en los últimos lanzamientos musicales del joven cantante mexicano, quien promociona su más reciente sencillo Para cuando llegues tú a dueto con el también cantautor Leonel García.

"En toda esta pandemia cada una de las canciones que he sacado han tocado los temas que hemos vivido a lo largo del año”, expresó el cantautor mexicano Caztro, en una charla con Debate. Cuando el confinamiento social inició ante la contingencia sanitaria, "Si el mundo se acabara hoy" fue la canción que nos dio una valiosa lección, "un tema nostálgico, de reflexión, de realmente valorar qué importaría si todo acabara".

Posteriormente Caztro lanzó "Un poquito de amor", que "habla de un amor a distancia, que si en su momento cuando yo escribí esa canción hace cuatro años la hubiera sacado, no todos nos hubiéramos identificado, pero creo que ahora todos hemos vivido amores a distancia, con nuestra familia, con nuestros amigos, inclusive dentro de la misma ciudad; familia que vive cerca y que no has visto en mucho tiempo por cuestiones de toda esta pandemia".

Esta nueva canción viene luego de que Caztro nos presentó su EP "A la mierda los que no sepan amar", un bundle que nos trajo una historia de desamor y empoderamiento en dos actos: "Vas a estar pensando en mí" y "Alguien como tú" en colaboración con Vic Mirallas. Foto: Cortesía Sony Music México

Asimismo, en los tiempos del COVID-19 ofreció a sus fans el EP "A la mierda los que no sepan amar", que incluye dos canciones dedicadas al desamor: "porque también toda esta pandemia no ha sido de color rosa completamente, han habido muchas rupturas".

Y para todas estas rupturas llega la nueva canción de Caztro, "Para cuando llegues tú" junto al también cantautor mexicano Leonel García. Después de cantarle a amores fallidos, el joven intérprete se sintió listo para cantarle a esa persona que aún no ha llegado.

Esta canción habla principalmente de que tienes que estar listo tú para querer a alguien más, tienes que aprender a quererte a ti mismo, tienes que trabajar en ti como persona, tienes que seguir aprendiendo; al menos en mi caso, hablo por mí, creo que más allá de esperar a que llegue alguien a sacarme del hoyo, prefiero estar completo y que cuando llegue esa persona, deseo que también esté completa para compartir.

El inicio de la amistad entre Caztro y Leonel García

Leonel García y Caztro se reunieron; era la primera vez que lo hacían. Intercambiaron anécdotas y poco a poco fue naciendo esta canción que compusieron juntos hace ya un año. "Estuvo bien padre porque partió todo de un desahogo de mi parte hacia Leonel, yo le decía: 'estoy cansado de estar correteando el amor, estar cantándole al desamor, a la persona que quiero y con la que quiero estar', en este caso tomamos esta perspectiva, mejor decidimos voltear a otro lado y decir: 'vamos a cantarle a la persona que aún no llega', y aquí parte 'Para cuando llegues tú'".

Gracias a esta canción se empieza a dar una amistad entre Leonel y yo.

La sensibilidad que tiene como artista es lo que más admira Caztro de Leonel García. "Sus procesos creativos me encantan. Ahora que está con lo del nuevo material, me contaba cómo se va y se encierra en una playa, se encierra por días. Me encanta como le da ese espacio a su arte y ese respeto de decir: 'estos días me desconecto, apago mi celular y vamos a dedicarnos a hacer música, a realmente a aprender a traducir', que creo es el trabajo del compositor: aprender cada vez mejor a traducir al corazón".

Con su nuevo sencillo 'Para cuando llegues tú', Caztro abre una nueva puerta en su carrera para consolidarse dentro del pop en español y esperando muy pronto estar de regreso en los escenarios para cantarle a su público.

Por otra parte, el regiomontano Víctor Castro (nombre real del cantautor), se dice emocionalmente fuerte y estable. Ante esto, puede transmitir toda su esencia personal a través de su música. "Aprendí a aceptarme en estos meses con todo, aprendí también a entenderme, a entender mi parte de como quería comunicar".

Tenía que entender primero la parte personal para poder transmitirlo en la parte artística, creo que en esto he estado trabajando en esta cuarentena desde que empezó en marzo, a la fecha de hoy estoy contento con este proceso que he estado viviendo.