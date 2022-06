Fue el 22 de julio el día que se estrenó la tercera temporada de la serie de Netflix Umbrella Academy, la cual se ha convertido en todo un éxito y sorprendido, gracias a uno de los personajes que aparece en ella y que tiene un gran parecido con la bella Anne Hathaway.

Estamos hablando de la actriz y guionista Cazzie David de tan solo 28 años de edad, que si bien tiene poco tiempo en la industria de la televisión ya ha sorprendido al público, es una mujer bastante guapa y sobre todo talentosa.

Alerta de spoiler, a pesar de que su participación en la tercera temporada de esta aclamada serie de la plataforma de Netflix, no fue tan concurrida como se creía gracias a los trailers, evidentemente dejó a más de uno sorprendido con su parecido a la hermosa ganadora del Oscar.

Y esque a pesar de que una junto a la otra no tienen rasgos tan idénticos, gracias al look con el que apareció en la tercera entrega, Cazzie David inmediatamente no recuerda un poco a Hathaway, su color corte de cabello le ayudaban bastante.

A continuación te compartimos dos fotografías en donde podrás ver un poco el parecido entre las actrices del que te mencionamos, seguramente quedarás igual de sorprendido al ver a estas dos hermosas mujeres juntas como si fuesen hermanas perdidas, a excepción del color de ojos que es totalmente diferente.

Cazzie David y Anne Hathaway | Capturas de Instagram

Personaje de Jayme en Umbrella Academy

Cazzie interpreta a Jayme de la Academia Sparrow quien además de saber pelear cuerpo a cuerpo, tiene uno de los poderes más peculiares y quizá para algunos incluso algo asqueroso, del cual se trata de escupir una especie de líquido alucinógeno a sus adversarios para sacarlos de combate.

Dentro del primer episodio veremos un gran número de baile entre los integrantes tanto de Umbrella como Sparrow Academy, el cual terminó siendo idea de Diego quien había recibido veneno de Jayme cuando lo escupió en el rostro.

En redes sociales encontramos algunos memes que hacen alusión al personaje de Cazzie, por el momento son pocas personas las que se han percatado del parecido con la protagonista de "El Diablo viste de Prada", seguramente dentro de estos días comenzaremos a ver referencias.

Este tipo de proyectos se ha vuelto bastante popular, inclusive la propia Anne Hathaway ha participado en películas de cómics como Batman, recordemos que se convirtió en Catwoman en 2012 compartiendo créditos al lado de Christian Bale.