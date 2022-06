Cazzu le demuestra a Belinda que ella no necesita de cosas caras para estar con Christian Nodal

Una vez más Christian Nodal de 23 años de edad, fue captada con su actual pareja Cazzu de 28, lo que desató la locura total, pues se les vio tomados de la mano en Colombia y lo que llamó la atención fue el ramo de rosas sencillas que el artista al parecer le dio a su nueva conquista con todo su amor.

Y es que tal parece que las cosas van viento en popa entre Christian Nodal y Cazzu quien prefiere las cosas sencillas, pero con mucho amor, pues muchos internautas notaron que la cantante argentina toma con mucho amor dicho detalle, dejando en claro que no necesita enormes arreglos para ser conquistada como Belinda quien supuestamente era puro lujo.

"Jajajaja apenas esa noviecita está perfecta para él estaba volando muy alto", "Antes de se veía más bonito ese nuevo estilo no le favorece", "Parece que trae a la novia de secundaria toda tímida, chiveada", "Parecen que están acabados de salir de la cárcel con todo el sueño del mundo y todavía borrachos Belinda tiene que estar que se la lleva quien la trajo", escriben las redes sociales sobre dicha toma donde se le ven juntos a la nueva pareja.

Para quienes no lo saben en el pasado siempre se dijo que Belinda solo estaba con el cantante mexicano por supuesto interés, pero ella siempre demostró un amor verdadero, aunque hace poco el mismo intérprete del regional mexicano filtró una conversación, donde su ahora ex le pide dinero para arreglarse los dientes, lo cual no es nada económico.

Aunque Christian Nodal ha dicho que ya no quiere regresar ante escándalos con la intérprete de Luz Sin Gravedad, mucho se dijo sobre la filtración de esa conversación, la cual fue muy criticada, incluso feministas pedían que se le aplicara la Ley Olimpia por haberlo hecho público.

Te puerde interesar:

Cabe mencionar que ahora el chico se ha interesado demasiado en su carrera, además de las serie de conciertos que tiene por varios países, mientras que hace unos día Belinda fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México procedente de España, por lo cual se le preguntó por su ex de quien prefirió no decir nada.