Cecilia Galleano impacta al enseñar sus piernotas bronceadas

Celilia Galliano mostró demás y enseñó sus brillantes piernas bronceadas en un flamante vestido.

Con una pose muy atrevida, Ceci Galliano aprovechó para desearle buenos días a sus seguidores y además regalarlas la foto de sus piernotas.

La conductora se mostró de lo más sexy en su cuenta de Instagram donde optó por un vestido abierto en tono rosa pastel y sus enormes tacones en metálico.

Súper chic se mostró, lo cual encantó a su millón de fans en la red social. Por si fuera poco, los piropos no se hicieron esperar.

"Buenos días..., hoy desperté casual", escribió la ex esposa de Sebastian Rulli.

"Que hermosa y con ese vestido espectacular"; "Hermosas piernas, me encantas, grandotas para que me peguen"; "Ceci eres muy sexy"; entre otros comentarios recibió la modelo.

La argentina luce radiante y con tremendo cuerpazo a sus 37 años y tras el nacimiento de sus dos hijos, lo cual consigue con dieta y ejercicio.

Hace ya varios meses, la conductora estuvo envuelta en un escándalo tras declarar en varias ocasiones que su ex compañera del programa de "Sabadazo", Araceli Ordaz, le había robado su anillo de compromiso.

Sin embargo, Gomita se defendió de dichas acusasiones y declaró que en ningún momento había robado tal anillo y que no necesitaba hurtar nada.

"Que me lo digan en mi cara no tiene con qué comprobar nada entonces no ande de buscona. No necesito robar para eso trabajo honradamente", escribió la joven Gomita.

Este día, Ceci también aprovechó la oportunidad para subir otra fotografía y deleítar a sus fans.

En ella luce un palazzo negro, cabello lacio en una coleta y maqullaje. No cabe duda que la actriz cautiva por su belleza.

Cabe recordar que Cecilia Galliano hizo una fuerte revelación en el Programa Hoy.

La conductora argentina confesó que antes del nacimiento de su hijo Santiago, vivió un aborto durante su matrimonio con el actor Sebastián Rulli.

“Lo que pasa es que era con cuidado porque ya habíamos perdido un bebé. El ginecólogo me dijo: ‘tiene que dejar el reality y acostarte’. Yo le dije que no, que no iba a dejar de trabajar, que si el bebé se quería quedar que se quedara”, comentó Cecilia Galliano en referencia al aborto que sufrió junto con Sebastián Rulli.